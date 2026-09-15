İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla Kemalpaşa’da 31 mahalle kırsal mahalle statüsünde alındı. Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde mayıs ayında alınan bu karar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında onaylandı. Kararla birlikte ilçede tarımsal üretimin daim olduğu 31 mahalle kırsal mahalle olarak belirlendi.

Kırsal mahalle statüsüne alınan mahalleler ise şöyle; Akalan, Ansızca, Aşağı Yenmiş, Aşağı Kızılca, Bayramlı, Beşpınar, Çambel, Çınarköy, Cumalı, Damlacık, Dereköy, Gökçeyurt, Gökyaka, Hamzababa, Halilbeyli, Kamberler, Kızılüzüm, Nazarköy, Kuyucak, Ovacık, Sarıçalı, Sarılar, Sinancılar, Sütçüler, Vişneli, Yenikurudere, Yukarı Yenmiş, Yeşilköy, Yeşilyurt, Yiğitler, Zeamet

Suya yüzde 25 indirim

Kırsal mahalle statüsüyle mahalle sakinlerine su ücretleri, vergi ve harçlarda çeşitli avantajlar sağlanabiliyor. Örneğin; içme ve kullanma suyu ücretleri konutlarda en düşük tarifenin yüzde 25’ini, işyerlerinde ise yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde belirleniyor.

Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılıkta kullanılan taşınmazlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ticari, sınai ve turistik amaçlı kullanılan taşınmazlarda ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Kırsal mahalle statüsü kapsamında ayrıca bina inşaat harcı ile bazı imar harçlarından muafiyet sağlanırken, diğer belediye vergi, harç ve katılım paylarında yüzde 50 indirim uygulanıyor.

