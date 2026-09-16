Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de Tunç Erciyas'ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Bağımlılık İle Savaşan Aileler Derneği Başkanı Nejla Sivaşan, çocuğumuzun uyuşturucu ile karşı karşıya gelmesi durumunda aileler ne yapmalı sorusunu programda derinlemesine inceledi.

İlk kural kabulleniş!

Sivaşan bağımlılığın ilk kuralının kabullenmek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce aileler çocuklarının bağımlı olduğunu kabul edecek, anne, baba ya da eşi. Ona da kabul ettirecek. Çünkü bugün 20 yaşına, 25 yaşına gelen çocuk bağımlı olduğunu kabul etmiyor çünkü 'ben bırakabilirim' diyor. Aileyi çok güzel manipüle edip aileyi kandırabiliyor. Aile her seferinde çocuğuna inanıyor ama hayal kırıklığı yaşıyor. Şimdi bize başvuran ailelere şöyle diyoruz: 'Aile hekimimiz var'.

Gelin aile hekimimize katılın, bilinçlenin, çocuğunuz kullanır ya da kullanmaz. Olur da çocuğunuz diyoruz sizden uzaklaştı, okulundan geri kaldı, başka çevreye girdi, ne bileyim uyku düzeni bozuldu, yemek düzeni bozuldu, size karşı agresif oldu, sizi dinlemedi ya da sessizce odasına girdi. Ya da tuvalette fazla kaldı.

Lütfen çocuğunuzdan şüphelenin. Bunlar maddeye giden yollar. Ben her zaman şunu diyorum, çocuğuma ilk öğrendiğimde 'bak anneciğim bir hata yapmışsın, tamam kabul ediyorum ama biz bunu beraber başaralım, birbirimizin elini bırakmayalım' dedim. Tabii ki bağımlıya bazı şeyleri anlattığın zaman bunlarda algılama yok çünkü sen bir bağımlıya sabaha kadar içtiyse anlamıyor, ancak ayıkken konuşabilirsiniz. Kesinlikle öfkeli davranmayacaklar.

Biz ailelere bunu diyoruz. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa, ikna gruplarımız da var bizim, gerekirse aileyle görüşme sağlıyoruz, aileyi ziyarete gidiyoruz, çocukla birebir görüşüyoruz. Anne babadan önce çocuk bizim için önemli. Çocuğa bu yolun nasıl bir yol olduğunu anlatıyoruz, algılarını açmaya çalışıyoruz. Birlikte mücadele edeceğimizi söylüyoruz. Aile para vermeyecek, çocuğa sınırını koruyacak. Bir bağımlıyla tartışmak felakettir, sonucu kötü oluyor. Bağımlıya söylenen hakaretler asla tedaviye götürmez."

Başkan Nejla Sivaşan, Son Mühür TV'de bu mücadeleye neden başladığını da anlattı. Bu mücadeleye başlarken maddenin ne olduğunu bile bilmediğini ifade eden Sivaşan "Bağımlılık nedir, nasıldır hiç bilmiyordum. Ondan önce ben Türkiye'de Uzman Çavuşları Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği Kadın Kolları Başkanıydım.

Hatta askeriyede tarihte ilk kadın kolları dernek başkanı oldum. Onlarla ilgili verdiğimiz mücadelemiz vardı, yıllarca verdik. Özlük hakları için mücadele ettik. Sonra işte bu bağımlılığı öğrendiğim zaman kendi çocuğumda yaşadığım için bu mücadeleye başladım.

Mücadeleye başlarken madde nedir, kimdir hiç bilmiyorduk çünkü hayatımız boyunca ne ailemizde ne sülalemizde madde kullanan yok, böyle bir çekirdek aileydik biz. Çok kalabalık bir aileyiz ama kimse böyle bir konuya yeltenmedi. Benim oğlum arkadaşlarıyla denize giderken çok ısrar etmelerine rağmen 'içmeyeceğim' diye zorlarken kendini bir kereye mahsus denedi ve benim oğlumun 13 yılını çaldı.

Burada tabii ki Nejla Sivaşan ne yaptı, Nejla Sivaşan bir anne olarak evladını nasıl kurtarabilir, ne yapabilir onun mücadelesini verdim, kapı kapı gezdim, kapı kapı dolaştım. Meclisi gezdim, Meclis'e gittim. Nasıl yapabilirim, aldım hastanelere gittim, doktorlara gittim. Hani bu nasıl bir hastalık ya da nasıl bir etki yaratıyor çocuklarda bilmiyoruz. İşte öyle bir mücadeleye girdik" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele için neler yapılmalı?

Sivaşan madde ile mücadele eden çocuklar için ekonomik anlamda destek sağlanmasını dile getirerek "Adaletin kestiği parmağa asla acımayız biz. Ama en azından o çocuklara evini geçindirebilecek ya da yol parasını karşılayacak bir cüzi rakam talep ediyoruz. Sigortalı işte çalışamıyorlar denetimde oldukları için bu sefer ailelerin dağılmasına sebep oluyor. Bunu birebir gördüm. Onları daha iyi yerlerde, daha güzel yerlerde görmek için çalıştırmamız, meslek sahibi etmemiz lazım" dedi.

Sivaşan, programın devamında dernek için yaptığı çalışmalarından bahsetti. Elden gelen tüm imkanların sunulduğuna dikkat çeken Başkan,

"Şimdiki yeni temiz olan gençlerimize ekip oluşturuyorum. Kardeşlerine yardımcı olsun diye eğitim vermeye başlayacağız. 2023 yılında Basader Derneği'ni kurdum yönetimle beraber. Biz elimizden gelen bütün imkanları sunuyoruz" diye konuştu.

'Ben o adamın yanına gideceğim'

Oğlunun bu süreci nasıl atlattığını anlatan Sivaşan sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu yolun ışığında umut da çok önemli. Benim oğlum artık umudunu yitirmişti. Nitekim, bir gün evde oturuyoruz. Fatih hocamın videosuna denk geldim. Kitabı da karşıma çıktı ‘’Anne Ben Yaşamak İstiyorum’’. Kendi uyuşturucudan nasıl kurtuldu en kapsamlı şekilde anlattığı kitabı. O sırada oğlum ağlıyor kriz geçiriyordu.

Fatih'le konuşturdum. Hatta oğlum başta argo konuştu. Ben her yolu denedim 'Siz nasıl kurtaracaksınız?' gibisinden. Artık inancını kaybetmişti. Bir gün otururken tekrar videoya döndüm bakıyorum. Karşıma çıkan tek bir cümleyi -bağımlılık irade değil nefis meselesi- duydu ve 'ben çabuk o adamın yanına gideceğim' dedi. Ben de gece yarısı atladım. Fatih Budak hocamın yanına götürdüm. Eti de sizin kemiği de dedim.Bu yolda o kadar çok yardımcı oldu ki bir umut ışığı oldu."

"Aileler ilk önce çocuğuna sevgiyle sarılacak"

Sivaşan son sözlerini ise şöyle kullandı:

"Aileler ilk önce çocuğuna sevgiyle sarılacak. Çocuğunda herhangi bir değişiklik görürse hastaneye başvursun. Gerekirse test yaptırsınlar. Onları ihmal etmesinler. Basader Derneği olarak biz elimizden gelen her desteği sağlarız. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık."