Trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için zorunlu olan kontrol süreçleri, devasa bir kabuk değişiminin eşiğinde duruyor. Senelerdir süregelen işleyiş mantığı yerini tamamen modern ve tüketiciyi yormayan bir vizyona bırakmaya hazırlanıyor. Kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmaların sokağa, daha doğrusu muayene peronlarına yansıyan ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

İzmir Trafiğinde Muayene Çilesi Bitiyor

İzmir gibi trafiğin günün her saati canlı olduğu bir metropolde, aracınızı muayeneye götürmek başlı başına bir mesaidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027'den itibaren tam yirmi yıllığına yetkiyi MOI Ortak Girişim Grubu kuruluşu TURKA'ya devretmesiyle bu mesai şekil değiştiriyor. Hedef çok net: Vatandaşı istasyon köşelerinde perişan etmemek. Şirket, yepyeni teknolojik altyapılar kurarak ve en önemlisi hizmet noktalarını çoğaltarak İzmirli sürücülerin rahat bir nefes almasını sağlayacak adımlar atıyor.

M5 CS İle Gişede Bir Gün

Sistem değişiyor denildiğinde hepimizin aklında haklı olarak canlanan "Uygulamada ne göreceğiz?" merakı var. Otomobil gazetecisi Doğan Kabak, bu merakı gidermek adına oldukça ses getiren bir iş yaptı. Garajdan çıkardığı özel üretim BMW M5 CS ile direkt muayene sırasına girdi. Normalde pistlerde tozu dumana katan bu özel araç, TURKA'nın yeni nesil test bantlarında adeta görücüye çıktı. Bütün aşamaları kameraya anlatan Kabak, geleceğin muayene deneyimini izleyicilere yaşattı.

Artık Her Şey Daha Şeffaf

Diyelim ki Alsancak'ta işiniz var ama o gün aracınızın da muayenesi son gününde. Eski sistemin yarattığı o "Acaba ne kadar sürer, egzozdan kalır mıyım?" paniği hepimizin malumu. Yeni altyapıyla beraber bu belirsizlikler ortadan kalkıyor. Süreç tamamen insan hatasından arındırılmış, dijital ve seri bir hale bürünmüş durumda. İzmirliler 2027 sonrasında araçlarını teslim ettiklerinde içleri rahat, neyle karşılaşacaklarını bildikleri güvenli bir yapı bulacak. Eskinin o asık suratlı ve yavaş işleyen çarkları yerini pırıl pırıl, tıkır tıkır işleyen bir teknolojiye bırakıyor.