Son Mühür / Erkan Doğan - 13 bin dönüm alan üzerine kurulu, dünyaca ünlü fabrikaların kurulu olduğu Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSBİ) yeni bir dönem başlıyor. Islah OSB’den ‘Tahsis OSB’ye geçen bölgede artık fabrika arsa satışları KOSBİ üzerinden gerçekleşecek. Emlakçılar fabrika satışı yapamayacak.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ‘Tahsis OSB’ oldu. Artık 13 bin dönüm alan üzerinde kurulu fabrika arsalarının satış ve devir işlemleri yönetmelik ve yasalar gereği Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilecek. Konu hakkında Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulunan KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, “Kemalpaşa OSB ‘ıslah OSB’den geliyor. Bugün bir katılımcının yeri var Maddi imkanlarından dolayı yapamayacağına karar verince, bunu gelip OSB’ye devrediyor. OSB, bu yeri sanayi yatırımı yapacak kişilere tahsis edecek. Bakanlığımızın bu konudaki yönetmeliği çok net. OSB’lerde boş parsellerin normalde yatırım yapılmadan el değiştirme şansı yok. Eskiden emlakçılar devir yapıyordu, komisyon alıyordu. Ancak yönetmelik ve kanun bu uygulamanın önüne geçiyor. Biz bu yönetmeliği kararlı bir şekilde uygulayacağız. Biraz daha ilerimizde Bağyurdu OSB’De boş bir parselin Ahmet’den Mehmet’e verilme şansı yok” dedi.

Sanayi yatırımdan çekinmiyor, 100’ün üzerinde devam eden inşaatımız var!

Bizim boş parselimiz var. Yarın getirecek yatırım yapmayacağı anlamına gelmiyor. Doluluğumuz yüzde 60’lar oranında. 13 bin dönüm toplam arazimiz var. Yol ve altyapı yatırımlarımıza üç yıldır aralıksız devam ediyoruz. Bizim şu an devam eden 100’ün üzerinde inşaatımız var. Sanayici şu an yatırım yapmaktan çekinmiyor.

Köylü elindeki arsayı nasıl satar? Sistem nasıl işliyor?

Bir köylünün arsasi var satmak istiyorsa, bize devretmesi gerekiyor. Mal sahibi ile konuşuyoruz. Karşılıklı anlaşılan fiyat üzerinden parsel Müteşebbis Heyet Kararı OSB’ye geçiyor. Biz bakanlıktan ön tahsis için onay istiyoruz. Onay gelince ilana çıkıyoruz. Üç hafta boyunca ilanda kalıyor. İlanda parsele talip olan başvuruyor. Ön tahsisi yapılıp işlem sonlandırılıyor. OSB birinci derecede alma yetkisi olan tek kurumdur. OSB Kanunu istihdamın artırılması üzerine bir kanundur. Sanayicimiz gerçekten yatırım yapmak isteyen herkese yer açmaya devam ediyoruz.