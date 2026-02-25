Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda arıtılmış su geri kazanım yatırımı için ilk adımı attı. “Arıtılmış Su Geri Kazanımı Fizibilite Raporu ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi” kapsamında imzalar atıldı.

2010 yılından bu yana günlük 20 bin metreküp kapasiteyle İzmir sanayisine hizmet veren KOSBİ Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suların, ileri arıtma yöntemleriyle yeniden kullanılabilir hale getirilmesi planlandı. Nihai yatırımın tamamlanması ve tüm etapların devreye alınmasıyla birlikte günlük 20 bin metreküp su yeniden sanayinin kullanımına sunulacak. Böylece tesisin toplam kapasitesi 40 bin metreküp/güne çıkacak.

640 işletmeye alternatif su kaynağı

2028 yılında hizmete alınması planlanan geri kazanım tesisiyle, bölgede faaliyet gösteren 640 işletmenin ve 33 bin çalışanın bulunduğu organize sanayi bölgesinde proses suyu ihtiyacının karşılanması hedeflendi.

Kuraklık dönemlerinde üretim sürekliliğinin korunması, Gediz Havzası’nda yeraltı suyu tahsisi alamayan sanayi kuruluşlarına alternatif kaynak oluşturulması amaçlandı. Yatırımla birlikte yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasına katkı sunulacak, alıcı ortam su kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum

Proje, Avrupa Birliği’ne ihracat yapan işletmeler açısından da stratejik önem taşıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında su yönetimi ve geri kazanım uygulamalarının merkezileştirilmesi planlandı.

Yatırımın enerji tüketimini azaltması, su ve karbon ayak izini düşürmesi, işletmelerin maliyetlerini aşağı çekmesi öngörüldü. Bu sayede ürün bazlı düşük ayak izi ile yeşil finansman ve sürdürülebilirlik kredilerine erişim imkânı güçlenecek.

Yiğitler Barajı ile su arzı planı

Organize sanayi bölgesi ve çevresinde sürekli bir yüzey su kaynağı bulunmaması nedeniyle sanayi su ihtiyacı büyük ölçüde yeraltı sularından karşılanıyor. İzmir ve Kemalpaşa’da artan sanayi, tarım ve insani tüketim talebinin dengelenmesi amacıyla 2016 yılında DSİ ile birlikte Yiğitler Barajı projesi başlatıldı.

Baraj inşaatı sürerken 26 kilometrelik isale hattı için proje ve kamulaştırma süreçleri başlatıldı. Barajdan sağlanacak suların depolanacağı tesisler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED görüşü alındı.

İklime dayanıklı üretim modeli

KOSBİ, geri kazanım tesisi ve baraj yatırımlarıyla Kemalpaşa’da sanayi ile tarım arasındaki dengeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Bölge ekonomisi açısından istihdamın ve sürdürülebilir kalkınmanın güvence altına alınması amaçlanıyor.

Yatırım, yalnızca bir altyapı projesi değil; su krizine karşı üretimi korumaya dönük stratejik bir sanayi hamlesi niteliği taşıyor.