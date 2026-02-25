Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kent trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını sürdürüyor. Belediye kaynaklarıyla inşa edilen ve bu kapsamda en uzun karayolu tüneli olma özelliği taşıyan proje doğrultusunda, etkileşim alanında riskli olduğu belirlenen yapılar için tahliye süreci yürütülüyor.

Süreç; yasal mevzuat çerçevesinde, şeffaflık ve birebir görüşme esasına dayalı şekilde ilerliyor. Teknik zorunluluklar yerine getirilirken hak sahiplerinin mağdur edilmemesi hedefleniyor.

Hak sahiplerine üç seçenek sunuldu

Hazırlanan program çerçevesinde taşınmaz sahiplerine üç ayrı model teklif edildi. İlk modelde arsa ve yapı, güncel piyasa değeri üzerinden belediye tarafından satın alınıyor. Uzlaşı sağlanmasının ardından devir işlemi tamamlanıyor ve yapı tamamen boşaltıldıktan sonra yıkım gerçekleştiriliyor. Talep edilmesi halinde yalnızca yapının satın alınması, arsa mülkiyetinin ise korunması mümkün kılındı.

İkinci model kat karşılığı sözleşmeye dayanıyor. Zemin etütleri sonucunda alanın yapılaşmaya uygun bulunması halinde uygulanıyor. Bu kapsamda daire teslimine kadar kira desteği sağlanıyor. Talep eden yurttaşlara sosyal konutlardan yararlanma imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelde ise belediyeye ait başka alanlarda bulunan mevcut ya da yeni yapılacak konut ve iş yerleri teklif ediliyor. Bu seçeneklerin kabul edilmemesi durumunda taşınmazlar güncel bedel üzerinden satın alınıyor.

Kira ve taşınma desteği açıklandı

Konutunu satmak ya da kat karşılığı anlaşma yapmak istemeyen hak sahipleri de destek kapsamına alındı. Bu gruba 2026 yılı için aylık 30 bin lira kira desteği ve tek seferlik 25 bin lira taşınma yardımı sağlanıyor. Kira desteğinin her yıl güncelleneceği bildirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2025 yılında 40 vatandaşa yaklaşık 1 milyon lira taşınma yardımı yapıldı. 2026 yılında ise 19 vatandaşa 475 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında 2025’te 13 vatandaşa bir yıllık toplam 4 milyon 320 bin lira ödeme yapıldı. 2026 yılında aylık 30 bin lira olarak güncellenen destekle 60 vatandaşa toplam 1 milyon 675 bin lira ödeme sürüyor.

“Öncelik can ve mal güvenliği”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürü Aytaç Koçak, hasar tespiti yapılan taşınmazlara ilişkin teknik incelemelerin tamamlandığını, Belediye Meclisi tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda uygulama modelinin oluşturulduğunu açıkladı.

Koçak, taşınmazların güncel piyasa koşullarına göre değerlemeye tabi tutulduğunu, uzlaşma protokolleriyle sürecin ilerlediğini ve tahliye edilen yurttaşlara kira ile barınma desteği sağlandığını belirtti. Her parsel için birebir teknik bilgilendirme yapıldığını ifade eden Koçak, sürecin mülkiyet hakları korunarak yürütüldüğünü kaydetti.

Kat karşılığı modelinin uygulanabilirliği zemin etüt sonuçlarına bağlı tutuldu. Alanın yapılaşmaya uygun bulunmaması halinde belediyeye ait başka bir taşınmaz değerlendiriliyor. Bunun da mümkün olmaması durumunda taşınmaz güncel piyasa değeri üzerinden satın alınıyor. Belediye, teknik çalışmalarla eş zamanlı olarak sosyal destek mekanizmalarını sürdürürken sürecin uzlaşı ve güvenlik temelinde tamamlanmasını hedefliyor.