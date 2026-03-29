AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Uşak Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından patlak veren gelişmeleri sert bir dille eleştirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir ismin Bornova Belediyesi kadrosunda yer almasına vurgu yapan Kırkpınar, bu şahsın Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile olan iddia edilen yakın ilişkilerinin kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık ve kuşku uyandırdığını belirtti. Söz konusu personelin farklı belediyelerde görev aldığına dair söylentilerin üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden Kırkpınar; işe alım süreçlerinin, personelin fiili çalışma durumunun liyakat ve şeffaflık ilkeleri ışığında titizlikle mercek altına alınması çağrısında bulundu.

‘Manidar’ mesajı verdi

Özellikle gözaltı kararının çıktığı gün ilgili çalışanın Bornova Belediyesi ile ilişiğinin kesilmesini "manidar" olarak nitelendiren Kırkpınar, bu zamanlamanın arkasındaki gerçeklerin halka dürüstçe açıklanması gerektiğini savundu. Yerel yönetimlerin kamu kaynaklarını yönetirken şaibeden uzak, adil ve hesap verebilir bir duruş sergilemek zorunda olduğunu hatırlatan milletvekili, yaşanan son olayların belediyelerdeki istihdam politikalarına dair tartışmaları bir kez daha alevlendirdiğini dile getirdi.

Geçmişte yaşanan benzer hadiselere de atıfta bulunan Yaşar Kırkpınar, tüm iddiaların en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve sürecin tam bir şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini belirterek konunun yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.