Son Mühür- Kemalpaşa Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında Başkan Mehmet Türkmen gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından önce belediyenin 2025 yılı faaliyetlerini anlattı ardından dilek ve temenniler bölümüne geçmeden meclisi kapattığını duyurdu.

AK Parti sıralarından gelen itiraz seslerine karşı 9 Ocak Cuma günü yapılacak ikinci meclis oturumunu işaret ederek, orada konuşursunuz çağrısında bulundu.



Ancak Türkmen'in bu tavrı AK Parti'nin kızgınlığını dindirmeye yetmedi.

AK Parti Kemalpaşa Meclisi Grup Başkan Vekili Recep Tayyip Taslak,

''Bugün Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in belediye meclis toplantısında antidemokratik tavrıyla bir kez daha karşı karşıya kaldık.'' hatırlatmasında bulundu.

Cevap veremeyeceğini anlamış olmalı...



''2025’i geride bıraktık 2026’nın ilk meclis toplantısında geçtiğimiz yılın değerlendirilmesini kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektik. Tüm meclis üyelerimizle birlikte hazırlıklarımızı en ince ayrıntısına kadar hazırlamıştık.'' diyen Taslak,

''Lakin soracağımız sorular karşısında cevap veremeyeceğini anlamış olacak ki hakkımız olan dilek temenni bölümüne bile geçmeden işinin olduğunu söyleyerek meclisi antidemokratik bir şekilde kapatmıştır.

Kemalpaşa'nın kronikleşmiş sorunlarını, 2025 yılında tamamlayacağım diye söz verip de sözünü yerine getiremediği konuları dile getirmek istediğimiz bu mecliste söz vermese bile muhakkak diğer meclislerde Kemalpaşa'nın sorunlarını dile getireceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Yapılan bu davranışın Kemalpaşa’nın sorunlarını sümen altı etmek olduğunu bilsek de, konuşmalarımızı her ortamda dile getireceğimizi belirtmek istiyorum.

Seçilmiş meclis üyeleri olarak yapılan bu saygısızlığı Kemalpaşalı hemşehrilerimize yapıldığı unutulmamalıdır.

Bununla birlikte mecliste konuşturmamak üzerine yapılan bu davranışı esefle kınadığımızı belirtmek istiyorum.'' mesajı verdi.