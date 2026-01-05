Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk oturumunu Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Işık, yeni yılın ülke, ilçe ve belediye adına hayırlı olmasını dileyerek alınacak kararların kamu yararına olmasını temenni etti.

Mecliste ek gündem maddesi gündeme alındı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında, belediyelerin spor faaliyetlerini destekleme ve üstün başarı gösteren sporcuları ödüllendirme yetkisine ilişkin teklif meclis üyelerine okundu.

Buna göre, 16–17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Safiye Yalçın, Fatma Tören ve Ali Kaan MŞ’nin Avrupa şampiyonu, Büşra Deniz Yılmaz’ın ise Avrupa ikincisi olduğu; ayrıca 28–31 Ağustos 2025 tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunları’nda Mustafa Bilgehan Kunter’in Avrupa üçüncüsü olarak müsabakaları tamamladığı ifade edildi.

Sporcuların teşvik edilmesi amacıyla Avrupa şampiyonu olan sporculara 35 bin TL, Avrupa ikincisi olan sporcuya 25 bin TL, Avrupa üçüncüsü olan sporcuya ise 15 bin TL ödül verilmesi ve ödül bedellerinin belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasına ilişkin teklif, meclisin gündemine alındı.

Toplantıda ayrıca bir önceki meclis tutanağında maddi hata olup olmadığı soruldu. Herhangi bir tespit yapılmaması üzerine önceki toplantı tutanağı da oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Grubu’ndan borç, su ve altyapı sorunlarına dikkat

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, yeni yıl temennileriyle konuşmasına başladı. Aslan, 2026 yılının ülkeye huzur ve barış getirmesini dileyerek, alınacak kararların Gaziemir’e hayırlı olmasını temenni etti. Mecliste yeniden yer alan eski meclis üyelerine “hoş geldiniz” diyen Aslan, Belediye Başkanı Ünal Işık’ı da ikinci torun sahibi olması nedeniyle tebrik etti.

Konuşmasında Aralık ayında yaşanan şehit haberlerine değinen Aslan, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru ile Yalova’daki operasyonda ve görev başında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine rahmet diledi. İzmir Adliyesi önünde terör örgütü mensuplarına karşı direnirken şehit edilen Fethi Sekin ile adli görevli Musa Can’ı da ölüm yıl dönümlerinde anan Aslan, ayrıca vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı dileklerini iletti. 23 Aralık 2025’te Libya Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler ile belediye personelinin vefat eden yakınları için de taziye mesajı verdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, konuşmasının devamında yazılı ve sözlü soru önergelerini dile getirdi. Gaziemir Belediyesi’nin SGK ve vergi borçlarına ilişkin bilgi talep eden Aslan, 2025 yılı sonu itibarıyla borç tutarlarının ne kadar olduğunu ve mevcut borçlar için yapılandırma yapılıp yapılmadığını sorarak meclisin bilgilendirilmesini istedi.

Aslan, Sarnıç bölgesindeki su deposu sorununun uzun süredir çözülemediğini belirterek, daha önce gündeme getirilen ihale çalışmalarına rağmen somut bir ilerleme sağlanmadığını ifade etti. Bölgedeki vatandaşların özellikle üst katlara su çıkmaması nedeniyle günlük yaşamda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Aslan, kaçak su kullanımı iddialarına da dikkat çekti.

Altyapı ve yol sorunlarına da değinen Aslan, Sarnıç’taki ana ve ara caddelerde asfalt, toz ve çukur problemlerinin devam ettiğini belirterek, Büyük Menderes, İstiklal ve Bayrak caddeleri başta olmak üzere bölgede acil düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Aslan, ara sokaklara girilemediğini vurgulayarak, kısa sürede çözüm üretilmesi ve gerekli çalışmaların hızlandırılması talebinde bulundu.

MHP Grubu’ndan tahsis, tesis ve ulaşım sorunlarına dikkat çekildi

Toplantıda söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, 2026 yılının Türk-İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Şahin, Önder Caddesi’nde mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve atıl durumda bulunduğunu belirttiği binanın Gaziemir Belediyesi’ne tahsis edilerek ilçe halkının kullanımına sunulması için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığını sordu.

Daha önce de gündeme getirdiklerini ifade eden Şahin, havaalanı karşısında depolama bölgesi içinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma hazır hale getirilen kamuya ait otopark alanının, uzun süredir rent a car firmaları tarafından kullanıldığını belirterek, bu alanın Gaziemir Belediyesi’ne tahsisi ve belediye tarafından işletilmesine yönelik bir talep olup olmadığını meclise yöneltti.

İnci Park’ta yer alan ve faaliyeti sonlandırılan Koylum Cafe’nin uzun süredir atıl durumda olduğunu ifade eden Şahin, işletmenin neden yeniden faaliyete geçirilmediğini ya da mevcut durumuna ilişkin bilgi talep etti. Beyazevler Mahallesi Altıncı Sanayi yanında geçmiş dönemde düğün salonu ve kafe olarak kullanılan alanın da boş durumda olduğunu belirten Şahin, bu yerin neden yeniden işletmeye verilmediğini sordu.

Sarnıç Gölet Alanı ile ilgili geçmişte Gaziemir Belediyesi’ne tahsis talebinde bulunulduğunu ancak 2022 yılında yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle bunun mümkün olmadığı yönünde bilgiler bulunduğunu aktaran Şahin, daha önce piknik alanının belediye şirketi Sarbel tarafından ihale yöntemiyle kiralandığını hatırlatarak, kamuoyunda oluşan kafa karışıklığının giderilmesi ve varsa farklı bir mevzuat dayanağı konusunda meclisin bilgilendirilmesini istedi.

Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nin Gaziemir ile fiziki bağlantısının bulunmadığını ifade eden Şahin, 351 Sokak üzerinden, otoban köprüsünün altından demiryoluna paralel şekilde bir bağlantı yolu yapılması halinde Beyazevler Mahallesi üzerinden ilçeyle bağlantının sağlanabileceğini söyledi. Yıllardır bu talebin dile getirildiğini belirten Şahin, geçmişte yaşanan bir yangın olayında yol olmaması nedeniyle itfaiye ve ambulansın geciktiğini hatırlatarak, bağlantı yolunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şahin ayrıca Akçay Caddesi’nde, ESPA ile Optimum AVM arasında yapılması planlanan yaya üst geçidinin halen hayata geçirilmediğini belirterek, projenin neden geciktiğini ve ne aşamada olduğunu sordu.

“Faturayı SEYDAŞ’mı ödedi?”

AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri aracılığıyla düzenlenen yemek ve organizasyonlara ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Atmaca, kendilerine ulaşan bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Menderes ilçesi sınırları içinde bulunan İsa Bey Şarapevi’nde iki kez ağırlandığı ve bu organizasyonlara ait faturaların SEYDAŞ tarafından ödendiği yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.

Atmaca, söz konusu bilginin doğru olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla konuyu meclisin gündemine taşıdığını belirterek, açıklama talep etti.

Başkan Işık: “Kesilen 276 milyon TL’ye rağmen hizmet üretmeye çalışıyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis üyeleri tarafından verilen soru ve önergeler üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, belediyenin mali durumu, mülkiyet tartışmaları, Sarnıç altyapı çalışmaları ve tahsis taleplerine ilişkin eleştirilere tek tek yanıt verdi.

Başkan Işık, seçim sürecinde verilen vaatlerin yapıldığı dönemde tasarruf tedbirleri ve merkezi idare kesintilerinin bulunmadığını belirterek, göreve geldikleri tarihten bu yana Gaziemir Belediyesi bütçesinden 276 milyon TL kesinti yapıldığını söyledi. Bu koşullar altında projeleri hayata geçirmenin zorluklarını daha önce de anlattığını ifade eden Işık, eleştirilerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Kaya’nın gündeme getirdiği eski Tansaş (Migros) alanına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Işık, söz konusu alanda mülkiyet devrinin henüz tamamlanmadığını, sürecin devam ettiğini ve alandaki sorunların giderilmeye çalışıldığını söyledi. Alan üzerinde SGK ve vergi hacizlerinin bulunduğunu hatırlatan Işık, tapu devri gerçekleşmediği için belediyenin hukuki anlamda bir mülkiyet sorunu yaşamadığını ifade etti.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin’in Sarnıç Gölet Alanı’na ilişkin soruları üzerine konuşan Başkan Işık, konunun daha önce mecliste ayrıntılı şekilde ele alındığını belirtti. Orman Genel Müdürlüğü’nden gölet alanının belediyeye tahsisi için yapılan başvurunun 2024 yılında reddedildiğini, Ekim 2024’te alanın yeniden ihaleye çıkarıldığını aktardı. Belediye olarak yeniden tahsis talebinde bulunduklarını ifade eden Işık, sürecin şu aşamada ertelendiğini, ihaleye çıkmadan alanın Gaziemir Belediyesi’ne tahsis edilmesini umut ettiklerini söyledi. Başkan Işık, amaçlarının alanı belediye imkânlarıyla düzenleyerek vatandaşların ücretsiz kullanımına sunmak olduğunu vurguladı.

Önder Caddesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bina ile ilgili soruya da değinen Başkan Işık, söz konusu bina için daha önce teknik rapor hazırlandığını, binanın kullanılamaz durumda olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle herhangi bir tahsis işleminin söz konusu olmadığını ifade etti. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufunun beklendiğini kaydetti.

Sarnıç bölgesindeki su ve altyapı sorunlarına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Başkan Işık, bölgede kapsamlı bir içme suyu altyapı çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. 2025 yılı itibarıyla 61,7 kilometre ana boru hattı ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere toplam yaklaşık 77 kilometrelik içme suyu şebeke iletim hattı inşaatının başladığını aktaran Işık, ana hatların yüzde 99,33 oranında tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde hatlara su verilerek kaçak ve patlak testlerinin yapılacağını belirten Işık, denemelerin ardından ara sokaklara girileceğini ifade etti.

Su deposu ihtiyacına da değinen Başkan Işık, Sarnıç bölgesi için iki adet 125 bin metreküplük su deposu alım ihalesinin tamamlandığını, depoların yaklaşık 60 gün içinde yerlerine monte edileceğini söyledi. Bu yatırımların, Sarnıç’ın yaklaşık 50 yıllık altyapı ve su ihtiyacını karşılayacağını belirten Işık, altyapı çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Kazı ve asfalt çalışmalarıyla ilgili olarak İZSU ve ilgili kurumlarla koordinasyon yürütüldüğünü belirten Başkan Işık, “Bir kere kazılsın, herkes işini aynı anda yapsın” anlayışıyla hareket edildiğini söyledi. Ancak diğer kurumların yatırım planlarına göre sürecin şekilleneceğini, ana caddelerin kısa sürede kapatılacağını, ara sokaklardaki çalışmaların ise devam edeceğini kaydetti. Altyapı yatırımlarının zorlu ve uzun soluklu süreçler olduğuna dikkat çeken Işık, yaşanan su sorunlarını gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Denetim komisyonu oluşturuldu

Gaziemir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nun oluşturulması gündeme alındı. İlgili maddeler doğrultusunda, il ve ilçe belediyelerinde her yıl ocak ayında bir önceki yılın gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla, belediye meclisi üyeleri arasından gizli oyla en az üç, en fazla beş kişiden oluşan bir denetim komisyonu kurulması gerektiği hatırlatıldı. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Komisyonu’nun beş kişiden oluşması oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreç, gizli oy usulüyle tamamlandı.

Ramazan Özkan 30 oy

Mahmut Saylan 30 oy

Mustafa Tanju Tekgül 30 oy

Mehmet Sait Sert 29 oy

İbrahim Kaya 29 oy

Önergeler oy birliğiyle karara bağlandı

Gaziemir Belediye Meclisi’nde gündemin devamında görüşülen önergeler, meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantıda görüşülen 2 No’lu önerge kapsamında; belediyede duyulan ihtiyaç doğrultusunda boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliklerini içeren II sayılı cetvel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, bulunduğu kadro derecesinde üç yılını dolduran personelin müktesebine uygun derece değişikliğinin yapılmasına ilişkin “Dolu Kadro Değişikliği” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

3 No’lu önergede, belediyede fiilen zabıta kadrosunda görev yapan personele, 2026 yılı Bütçe Kanunu K Cetveli’nde belirlenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan ödenmesine ilişkin hususun görüşülmesi talep edildi. Söz konusu önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi yönünde oy birliğiyle kabul edildi.

4 No’lu önerge kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürürlükte bulunan 2026 yılı ücret tarifesinde yer alan “Kazı Ruhsatına İlişkin Gelir Tarifesi” ile “Elektronik Haberleşme Altyapıları Geçiş Hakkı Bedelleri”nin revize edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 2026 yılı AYKOME Tarife Cetveli ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste görüşülen 5 No’lu önergede ise mevzuata uygun şekilde revize edilerek hazırlanan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince meclis tarafından incelenmesi talep edildi. Söz konusu önerge, Hukuk Komisyonu’na havale edilmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

6 No’lu önergede, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 1 Aralık 2025 tarihli yazısına istinaden; Atıfbey Mahallesi’nde çevrenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, 11139 ada 27 parselin güneyinde yer alan kamuya terkli park alanında 2,75 metreye 3,33 metre ölçülerinde bir adet trafo alanı belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği görüşüldü. Önergenin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonları’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca meclis toplantısının başında gündeme eklenen önergenin de Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gaziemir Belediye Meclisi’nde gündemin 5’inci maddesinde, komisyonlardan gelen raporların yeniden ilgili komisyonlara gönderilmesi görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu raporların tekrar ilgili komisyonlara havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“Camınızı temiz tutun!”

Mecliste söz alan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, daha önce yönelttiği soruyu hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İsa Bey Şarapevi’nde yemek yenilip yenilmediğine ilişkin iddiaya yanıt verilmediğini söyledi. Atmaca, bu konuda cevap vermeme hakkı bulunduğunu ifade etmekle birlikte, “Ben sükûtun ikrardan geldiğini düşünüyorum” diyerek konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Atmaca’nın sözlerine yanıt veren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, iddiaları reddetti. Başkan Işık, zaman zaman eleştirilerin bakış açısıyla ilgili olduğunu belirterek, “Cam kirli olunca sokağı da kirli görürsünüz” ifadesini kullandı. SEYDAŞ dahil olmak üzere yapılan harcamalarda kendi hesabını kendisinin ödediğini vurgulayan Işık, çay parasını dahi cebinden ödeyen biri olduğunu söyledi.

Başkan Işık, Cemil Tugay ile İsa Bey Şarapevi’nde bir kez yemek yediğini hatırladığını ancak bu yemeğin ücretini de kendi cebinden ödediğini ifade etti. Gerekirse belgelerini de sunabileceğini belirten Işık, SEYDAŞ yetkililerinin de bu durumu bildiğini dile getirdi. Misafir ağırladığında dahi ödemeleri kredi kartıyla kendisinin yaptığını vurgulayan Başkan Işık, belgesiz konuşmak istemediğini belirterek, “Camımız temiz, gönlümüz temiz, önümüz temiz” dedi.

DMD hastalarına destek çağrısı

CHP Meclis Üyesi Mahmut Şaylan, Gaziemirli Giray Aslan’ın ölümcül bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadelesine dikkat çekti. Şaylan, Türkiye’de yaklaşık 7–9 bin DMD hastasının bulunduğunu belirterek, bu hastaların sosyal medya ve bağış kampanyalarına mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şaylan, sağlık hizmetinin devletin görevi olduğunu vurgulayarak, “Sağlık hakkı anayasal bir haktır; devletin görevi yardım toplamak değil, tedavi sağlamaktır” dedi. DMD hastaları ve ilaca erişemeyen diğer hastaların zamanla yarışmak zorunda bırakılmasının yanlış olduğunu ifade eden Şaylan, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’na DMD ilaçlarını derhal ödeme kapsamına alma çağrısı yaptı.

Şaylan, Giray Aslan ve benzeri hastaların tedavi maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu aktararak, ailelerin büyük çaba sarf ettiğini, üç aylık yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan tutarın yalnızca %3’ünün karşılanabildiğini söyledi. Ayrıca tedavinin ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mümkün olduğunu, Türkiye’de ise uygulanamadığını belirterek, vatandaşları destek olmaya çağırdı