Son Mühür- Konak Belediyesi'nden aylardır alamadıkları sosyal denge tazminatını söz verilmesine rağmen 13 Ekim'de de alamayan memurların sabrı tükeniyor.

Geçtiğimiz hafta tencere tava çalarak seslerini duyurmaya çalışan Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube üyeleri, bir kez daha eylem için kolları sıvadı.

Üyelere gönderilen mesajda,

''Değerli arkadaşlar 15.10.2025 tarihinde SDT'li maaş yatacağı bilgisi alınmıştır. Ancak Belediye yönetimi tarafından bu gün için ödenme sözü verilmesine rağmen maalesef geri olumlu bir dönüş yapılmamıştır.

Belediye yönetimi şunu çok iyi bilmelidir Sosyal denge tazminatları bir lütuf değildir.

Gösterilecek iyi niyet kalmamıştır...



Yetkili Sendika olarak alacaklarımızın haklarımızın gasp edilmesine engel olmak adına anayasal haklarımızı demokratik hukuk çerçevesinde alacaklarımız için tutulmayan sözler ve ikinci sınıf insan muamelesi görmemek için 14.10.2025 Salı günü saat 16;00 da Mali hizmetler müdürlüğü önü (Selahattin Akçiçek) kültür merkezi basın açıklaması eylemimiz başlayacaktır.

Gösterilecek iyi niyet kalmamıştır.

Gün Birlik günüdür, Bir olma günüdür, Mücadele günüdür

Makam, mevki, koltuk, endişesi olma günü değildir.

Tüm emekçilerimizi Salı günü mali hizmetler müdürlüğü önüne bekliyoruz.

Siz değerli mesai arkadaşlarım bilgisine sunarız'' bilgisi paylaşıldı.

