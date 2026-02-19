Son Mühür- İzmir’de yoğun yağışlar, şehrin kronik altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İş yerleri ve zemin kattaki evler su altında kalırken, yolların çökmesi, görünmez çukurlar ve bozuk asfalt sürücülere büyük tehlike yaratıyor. Ancak yaşananlar yalnızca maddi kayıpla sınırlı değil, şehrin karayolu ihmalinin bedelini sürücüler canlarıyla ödüyor.

Görünmez çukur aracı kullandırmaz hale getirdi

18 Şubat sabahı Ankara Caddesi’nde meydana gelen olay, İzmir yollarındaki felaketin en çarpıcı örneği oldu. Kandemir Medya’nın imtiyaz sahibi Hakan Kandemir, seyir halindeyken yol üzerindeki görünmez bir çukura girdi ve ciddi bir kaza tehlikesi atlattı. Bozuk asfalt ve çukur nedeniyle araçta hasar oluşurken, Kandemir kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak lastiklerin zarar görmesi sonucu araç yaklaşık bir ay süreyle kullanılamaz hale geldi.

Olayın yaşandığı gün, 18 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında bölgede yol ile ilgili bir çalışma yapıldığı görüldü. Ancak daha sonra yapılan incelemede, gerçekleştirilen müdahalenin kısa sürede deforme olduğu ve sorunun kalıcı şekilde giderilmediği tespit edildi. Çalışmanın birkaç gün içinde yeniden aynı riskli duruma dönebileceği değerlendiriliyor.

Yaşadığı olayı değerlendiren Kandemir, “Bu çukurlar şehirde adeta bir tuzak. Aracım bir ay boyunca kullanılamayacak ve bu sadece maddi bir kayıp değil; daha ciddi kazalar da yaşanabilirdi. İlgili kuruma suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Karayolları Müdürlüğü sorumluluğu teyit etti

Öte yandan, İzmir Karayolları Müdürlüğü, yaşanan olayın kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunduğunu teyit etti.