Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan programı kapsamında, Yeni Mahalle Düğün Salonu ve yanında kurulan iftar çadırlarında her gün 1000 kişilik toplu iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca aynı sofrada oruç açarak paylaşma ve dayanışma kültürünü birlikte yaşayacak.

Sosyal destek çalışmaları sürüyor

Toplu iftar organizasyonunun yanı sıra belediyenin sosyal destek hizmetleri de Ramazan boyunca devam edecek. Ekipler, 65 yaş üstü ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için her gün 500 haneye sıcak yemek ulaştıracak.

43 bin 500 kişiye sıcak yemek

İftar programları ve evlere yapılan yemek dağıtımlarıyla birlikte Ramazan ayı süresince Aliağa genelinde toplam 43 bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor. Çalışmalarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan ayını huzur içinde geçirmesi amaçlanıyor.

Başkan Acar’dan iftar daveti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşları iftar sofralarına davet ederek,

“Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Mahalle Düğün Salonumuzda iftar sofralarımızın hazırlıklarını tamamladık. Birlik ve beraberlik sofralarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.