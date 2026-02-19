Son Mühür/Merve Turan- Kemal Kamburoğlu ile Hayatın Nabzı programında konuşan Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, yapay zekanın eğitimden karar alma süreçlerine kadar geniş bir alanda dönüşüm yarattığını söyledi. Ancak bu teknolojinin bilinçsiz kullanımının riskler barındırdığına dikkat çekti.

Yapay zeka hızlıdır ama anlamı insan üretir

Yapay zekanın bilgiye erişimi hızlandırdığını belirten Küçüközmen, “Makine hızlı cevap verir ama o cevabın anlamını insan verir” dedi.

Yapay zekâdan gelen bilgilerin sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, “Size verilen cevap hangi veriden, hangi bağlamdan geliyor, bunu sorgulamak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka karar verici değil, karar destek aracıdır

Küçüközmen, yapay zekânın uzmanlık gerektiren alanlarda sorgusuz kullanılmasının tehlikeli olabileceğini belirtti. “Sağlık, hukuk ve finans gibi alanlarda yapay zekâyı uzman yerine koyamazsınız” dedi.

Eğitimde yapay zeka: eleştirel düşünmeyi geliştiriyor

Eğitim süreçlerinde yapay zekâyı aktif kullandığını söyleyen Küçüközmen, öğrencilerin farklı sorularla analiz yapmayı öğrendiğini belirtti. “Elli öğrenciye aynı konuyu soruyorum, elli farklı soru ve bakış açısı çıkıyor. Asıl öğrenme burada başlıyor” diye konuştu.

Bilgi altyapısı olmayan doğru soruyu soramaz

Yapay zeka çağında en önemli becerinin doğru soruyu sorabilmek olduğunu vurgulayan Küçüközmen, “Bilgi altyapınız yoksa yüzeysel cevap alırsınız. Arka planınız güçlü olursa derin analiz yapabilirsiniz” dedi.

Akademik okumayı yapay zeka hızlandırdı

Yapay zekanın akademik metinlerin analizini kolaylaştırdığını belirten Küçüközmen, makalelerin artık kısa sürede özetlenip derinleştirilebildiğini söyledi. Ancak yorumlama sürecinin hâlâ insan zihnine bağlı olduğunu vurguladı.

İnsan sezgisi hala vazgeçilmez

Tecrübeli bir doktorun hastayı görür görmez durumunu anlayabildiğini hatırlatan Küçüközmen, insanın bağlam ve davranışları yorumlama yeteneğinin teknolojiyle tam olarak ikame edilemeyeceğini ifade etti.

“Kendinize yatırım yapmazsanız kimse size yatırım yapmaz”

Eğitim ve bireysel gelişimin önemine dikkat çeken Küçüközmen, “Müfredatla sınırlı kalırsanız sadece diploma alırsınız” dedi. “Kendinize yatırım yapmazsanız kimse size yatırım yapmaz,” sözleriyle bireysel gelişimin önemini vurguladı.

Yapay zeka çağında kazananlar kim olacak?

Küçüközmen’e göre gelecekte fark yaratacak unsurlar:

eleştirel düşünme

disiplinler arası bilgi

teknoloji okuryazarlığı

doğru soruları sorabilme becerisi