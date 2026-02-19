Son Mühür / Atakan Başpehlivan İsmail Hakkı Kırdı, İzmir Kahveciler Odası’nın mali açıdan zor durumda olduğu ve ciddi bir kriz yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Oda başkanlığı için aday olan Jale Büyükdemir’in kamuoyuna yansıyan açıklamalarına yanıt veren Kırdı, söz konusu iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak oda yönetiminin mali durumuna dair açıklama yaptı.

İsmail Hakkı Kırdı: Burası resmi bir kurum

İzmir Kahveciler Odası Başkan Adayı Jale Büyükdemir’in odanın borç batağındaymış gibi konuştuğunu belirten ancak İzmir Kahveciler Odası’nın mali açıdan kriz yaşamadığını ve SGK’ya borcu olmadığını vurgulayan İsmail Hakkı Kırdı, “Jale Büyükdemir, oda borç batağındaymış gibi konuşuyor.

Ben İzmir Kahveciler Odası Başkanıyım, 3000 tane kahvehane var İzmir’de bunların çoğu günlük cirosunu yapamayacak halde ben bunları gözümle görüyorum. Odanın dört tane çalışanı var. İki tane aracı var. İki tane de sekreteri var. Odanın gelirleri aidat gelirlerinden elde ediliyor. Bu odanın aylık gideri 31 Aralık itibariyle 420 bin TL. Jale Büyükdemir burayı kahvehane sanıyor ancak burası resmi bir kurum. Oda’nın ayrıca ne SGK’ya, ne de maliyeye borcu vardır.” diye konuştu.

“Odanın battığını nereden çıkardılar? İnsan bunları duyunca üzülüyor”

Son olarak, İzmir Kahveciler Odası’nın bakanlık denetiminde olduğunu hatırlatan Kırdı, kahvecilerin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burası bakanlık denetimindeki bir meslek odası, burada şu olmuş gibi laflar gerçekçiliği yok. İkincisi 31 Aralık’tan sonra esnafımızdan aidat almamız gereken 4 milyon TL’ye yakın alacağımız para var. Benim 500 bin TL’ye yakın odadan alacağım var. Ben istesem esnafın üstüne gidip kanuni işlemleri gerçekleştirsem vicdanen yapılanlar hak mıdır? Şu an kahveciler ekonomik anlamda çok zordalar. Odanın battığını nereden çıkardılar? İnsan bunları duyunca üzülüyor.”

Ne olmuştu?

İzmir Kahveciler Odası Başkan adayı Jale Büyükdemir, geçtiğimiz günlerde odanın ciddi bir mali krizde olduğunu vurgulayarak, “Artık bazı soruları açık açık sormanın zamanı geldi. Açık, net ve herkesin duyacağı şekilde soruyoruz. 2021 yılında odamızın makam aracı satıldı. Buna rağmen bugün hala her ay yaklaşık 15.000 TL kiralık araç bedeli ödeniyor.” şeklinde konuşmuştu.