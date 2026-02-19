Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de taksi plakası piyasasında fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı. Sektör temsilcileri ve piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle havalimanı ve merkezi bölgelerde faaliyet gösteren taksilerin plaka değerleri milyonlarla ifade ediliyor.

Kentte en yüksek plaka fiyatı havalimanında!

Kentte en yüksek rakamların, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışan taksilere ait olduğu belirtiliyor. Havalimanı hattında faaliyet gösteren taksilerin plaka fiyatlarının 15 ila 17 milyon lira arasında konuşulduğu ifade ediliyor. Merkezi ve gelir potansiyeli yüksek bölgelerde de tablo İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki fiyatlara yakın seyrediyor. Mavişehir ve Bostanlı gibi lokasyonlarda hizmet veren taksilerin plaka fiyatlarının 12 ila 15 milyon lira aralığında olduğu belirtiliyor. Görece daha düşük gelirli bölgelerde ise fiyatların bir miktar gerilediği görülüyor. Gültepe ve Altındağ çevresinde çalışan taksilerin plaka değerlerinin 8 ila 9 milyon lira seviyesinde olduğu konuşuluyor.

Yatırım aracı mı, Ulaşım hizmeti mi?

Sektör temsilcileri, plaka fiyatlarındaki artışın taksiciliği giderek bir “yatırım aracına” dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Artan plaka bedellerinin, şoför esnafı üzerindeki kira baskısını da artırdığı; bunun dolaylı olarak yolcu ücretlerine ve hizmet kalitesine yansıma riski taşıdığı ifade ediliyor. Öte yandan, edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taksi plaka devir ve satış işlemlerini yakından izlediği belirtiliyor. Yüksek bedelli el değiştirmelerin vergisel boyutunun mercek altında olduğu konuşuluyor. İzmir’de taksi plaka piyasasında yaşanan bu hareketlilik, “ulaşım hizmeti mi, yatırım piyasası mı?” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.