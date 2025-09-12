Son Mühür- Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin kurultay davasını ele aldığı köşesinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme sonrası izleyeceği tutuma dair iddialarda bulunmuştu.

Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresiyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı yazısında, kararın lehine çıkması halinde Kılıçdaroğlu’nun hemen genel merkeze dönmeyeceğini ileri sürdü.

“Genel merkeze geliş ertelenecek” iddiası

Öztürk’ün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun olası bir olumlu mahkeme kararının ardından doğrudan CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceği, bir hafta bekleyerek gelişmeleri izleyeceği ifade edildi.

Yazıda, “Kılıçdaroğlu, protesto ihtimallerini dikkate alarak gelişini makul bir süre erteleyecek. Bu süreçte CHP Gençlik Kolları ve gönüllüler genel merkezde kalmaya devam edecek, hatta yiyecek stokları bile yapıldı” ifadelerine yer verildi.

“Sessiz geliş” planı iddiası

Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun gerilimsiz bir süreçten yana olduğunu belirterek, “Genel merkeze sessizce gitmeyi planlıyor. Partililere kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaları yönünde telkinlerde bulunacak” dedi.

Yazıda ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun protesto riskine karşı genel merkezde kalmasının önerildiği, hatta binaya yatak konulmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

“Tasfiye süreci başlatılacak” iddiası

Öztürk’ün yazısında yer alan diğer bir dikkat çekici iddia ise, Kılıçdaroğlu’nun bazı grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve yolsuzlukla suçlanan belediye başkanları için tasfiye sürecine hazırlanması oldu.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık sonrası dönemde yapılan çalışmaları inceleyerek yeni adımlar atacağı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu: “Hiçbir iddia doğru değildir”

Kemal Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk’ün yazısına sert bir açıklamayla karşılık verdi. “Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir” diyen Kılıçdaroğlu, Öztürk’ün kendisine danışmadan yazı kaleme almasını eleştirdi.

“Çirkin provokasyon” çıkışı

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine saygı duyduğum bir gazetecinin, bana sormadan ve benden teyit almadan haber yapması, böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Tekrar ediyorum; haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Basın mensuplarına siyasi mesaj iletmesi için konuştuğum tek bir yakınım dahi yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın.”