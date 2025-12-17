Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret belirleme sürecinden sağlık alanındaki yeni düzenlemelere kadar pek çok konuya değinen Işıkhan, vatandaşların refahını artıracak stratejik adımları kamuoyuyla paylaştı.

Asgari ücrette diyalog ve hakemlik vurgusu

Asgari ücret tespit sürecine dair güncel durumu değerlendiren Bakan Işıkhan, müzakerelerin sağlıklı bir zeminde ilerlediğini kaydetti. Komisyonun ikinci buluşmasının yarın saat 14.00’te Bakanlık ev sahipliğinde yapılacağını duyuran Işıkhan, işçi tarafının katılım durumuna ilişkin sosyal diyalog kanallarının her zaman açık olduğunu hatırlattı. Hükümetin bu süreçte dengeleyici bir unsur olarak "hakem" pozisyonunda bulunduğunu ifade eden Bakan, işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin görüşleri tamamen olgunlaşmadan bir rakam telaffuz etmenin henüz mümkün olmadığını belirtti.

Sağlıkta büyük adım: 72 ilaç listeye eklendi

Bakan Işıkhan’ın Genel Kurul’daki hitabında öne çıkan en önemli başlıklardan biri sağlık hizmetlerine erişim oldu. Vatandaşların tedavi giderlerini hafifletmek amacıyla 72 farklı ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini müjdeleyen Işıkhan, bu ilaçların 69 tanesinin yerli üretim olmasının milli ekonomi adına gurur verici olduğunu söyledi. Yarından itibaren eczanelerden temin edilebilecek olan bu ilaçların, hastaların tedavi maliyetlerini önemli ölçüde azaltması ve şifa dağıtması temennisinde bulunuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeni kan: 1100 personel alımı

İstihdam tarafında da müjdeler veren Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) operasyonel gücünü artırmak adına bin yeni sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı. Bu alım sürecinin tamamen liyakat esaslı ve mülakatsız olarak gerçekleştirileceğini belirten Bakan, yerleştirmelerin ÖSYM tarafından merkezi sistemle yapılacağının altını çizdi. Ayrıca, denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla bakanlık bünyesine 100 yeni müfettiş yardımcısı alınacağı da duyurulan bir diğer önemli istihdam haberi oldu.

Sosyal devlet ilkesiyle gelecek vizyonu

Bütçe görüşmeleri sırasında yapılan bu açıklamalar, bakanlığın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasını da netleştirdi. Çalışma hayatındaki paydaşlar arasında uzlaşı kültürünü ön planda tutacaklarını ifade eden Işıkhan, hem ekonomik dengeleri koruyan hem de çalışanların hakkını gözeten bir yaklaşımın sürdürüleceğini vurguladı. Sağlıkta yerlileşme ve kamu hizmetlerinde şeffaf istihdam vurgusuyla konuşmasını tamamlayan Bakan, bütçenin toplumun her kesimine dokunacak şekilde yönetileceği mesajını verdi.