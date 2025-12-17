Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemde belirginleşen fiziksel değişimi ve verdiği kilolar nedeniyle kamuoyunda oluşan soru işaretlerine son noktayı koydu. Yaşadığı sağlık sorunlarına dair şeffaf açıklamalarda bulunan Özcan, hakkında çıkan spekülasyonları yalanlayarak mevcut sağlık durumunun çalışma temposuna engel teşkil etmediğini vurguladı.

Manisa’nın acı kayıpları için başsağlığı mesajı

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda insani değerlere vurgu yapan Başkan Özcan, yakın zamanda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için derin üzüntülerini paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu kayıplar nedeniyle yaşadığı manevi yükün büyüklüğüne dikkat çeken Özcan, merhum başkanların Manisa halkı tarafından ne kadar çok sevildiğinin cenaze törenlerindeki yoğun katılımla tescillendiğini ifade ederek, kederli ailelere ve parti camiasına sabır diledi.

Pankreatit ve diyabet süreci fiziksel değişime yol açtı

Kamuoyunda merak konusu olan "aşırı kilo kaybı" meselesine açıklık getiren Tanju Özcan, ciddi bir pankreatit süreci atlattığını dile getirdi. Bu rahatsızlığı iki kez üst üste yaşadığını belirten Özcan, hastalığın bir komplikasyonu olarak Tip-2 diyabetle tanıştığını anlattı. Şeker hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Belediye Başkanı, bu zorunlu diyet ve hastalık sürecinin toplamda 20 kilo kaybına neden olduğunu, ancak son dönemde birkaç kilo alarak vücut direncini dengelemeye başladığını kaydetti.

"Kötü hastalık" iddialarına kan tetkikli yanıt

Halk arasında hızla yayılan "kanser mi oldu?" şeklindeki söylentilere de değinen Özcan, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille belirtti. Daha iki gün önce kapsamlı kan tahlillerini yaptırdığını ve sonuçların olumlu olduğunu söyleyen Başkan, "Kötü bir hastalığa yakalanmadım, sadece şeker değerlerimi kontrol altında tutmaya çalışıyorum" dedi. Beslenme düzenindeki düzensizlikler nedeniyle şeker değerlerini arzu edilen seviyeye çekmekte zorlansa da genel sağlık tablosunun belediye başkanlığı görevini yürütmesi önünde hiçbir engel oluşturmadığının altını çizdi.

Dualara teşekkür ve kararlılık vurgusu

Hastalık sürecinde kendisine destek olan ve iyi dileklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkürlerini ileten Tanju Özcan, binlerce insanın duasını hissetmenin kendisi için en büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti. Görevine tam kapasiteyle devam ettiğini hatırlatan Özcan, beslenme disiplinine daha fazla dikkat ederek Bolu için üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini belirterek sözlerini noktaladı.