Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgasında son kurultayın ardından eli çok rahatlayan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı yarışı konusunda ''Kesinlikle aday değilim'' mesajıyla kapıyı kapatmıştı.

31 Mart seçimleri sonrası cumhurbaşkanı adaylığı yarışı için ''Benim iki santraforum var'' sözleriyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı vitrine çıkartan Özel, Yavaş'ın sessiz kalmayı tercih ettiği süreçte Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına yol açan sürecin önünü açmıştı.



Gelinen süreçte İmamoğlu'nun adaylığına yönelik bilinmezlik ve Yavaş'ın adaylık konusunda sessizliği, Özgür Özel'i yarışın bir parçası yapabilir mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Alf Araştırma'nın 8-12 Aralık tarihleri arasında 2 bin 44 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankette olası bir Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel rekabeti mercek altına alındı.



Bugüne kadar yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldığı görülen Özel ilk kez bu yarışta iddialı olabileceğini gösterdi.

Özgür Özel'in yüzde 44.1 oy aldığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 42.4'de kaldığı görüldü.

Bu pazar seçim olsa?



Alf Araştırma'nın ''Bu pazar seçim olsa'' sorusuna yönelik çalışması da CHP'nin AK Parti'nin yüzde 1.2 önünde olduğunu gösterdi.



CHP'nin yüzde 32.7, AK Parti'nin yüzde 31.5 olduğu çalışmada, DEM Parti'nin yüzde 8.9, MHP'nin yüzde 8.1, İYİ Parti'nin yüzde 4.3, Zafer Partisi'nin yüzde 4.1 olduğu görülüyor.