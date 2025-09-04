CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kayyum ve mutlak butlan tartışmaları bir yanda etkisini göstermeye devam ederken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum."