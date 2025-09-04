CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan yöneticilerden Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, görevi kabul ettiklerini açıkladı. Böylece partide kongre sürecine ilişkin tartışmalar daha da alevlendi.

Görevi kabul edenler disipline sevk edildi!

Mahkeme tarafından görevlendirilen bu dört isim, kabul kararlarının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. CHP yönetimi, il başkanlığına mahkeme tarafından yapılan atamaları tanımadığını daha önce duyurmuştu.

Gürsel Tekin önce ihraç edilmişti

CHP’nin eski milletvekili Gürsel Tekin de daha önce aynı gerekçeyle görevi kabul etmişti. Bu nedenle partiden ihraç edilen Tekin, kararı tanımadığını açıklamış ve “Pazartesi günü il binasına gideceğim” diyerek kongre sürecini sahiplenmeye devam edeceğini ifade etmişti.

Parti içinde kriz derinleşiyor

Kayyum atamaları ve ardından gelen ihraç süreçleri, CHP’de İstanbul özelinde ciddi bir kriz yarattı. Partide bir yanda mahkeme kararlarının gereğini yerine getirenler, diğer yanda bu süreci “dış müdahale” olarak nitelendiren parti yönetimi arasında gerginlik tırmanıyor.