Son Mühür- CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayına katılan ancak 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayında bulunmamayı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda başlayan 39.Olağan kurultayında olacak mı sorusu cevabını buldu.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı videolu mesajıyla dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda olmayacağını duyurdu.

Videolu mesajı tartışma yaratmıştı...



Kılıçdaroğlu yayınladığı videolu mesajında parti içindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekmiş ve adı şaibelere karışan isimlerden ğartinin arınması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu da işaret ettiği yorumlarına neden olan açıklamasının ardından CHP lideri Özgür Özel,

''“Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez. CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez” diyerek bu konudaki tartışmalara nokta koymuştu.

Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini söylemişti...



CHP'nin 39.Olağan kurultayı için Kılıçdaroğlu'na davet gideceğini söyleyen Özgür Özel'in bu davetine Kılıçdaroğlu kanadından olumsuz yanıt geldiği ortaya çıktı.

Kurultayın ilk gününde parti programı delegelerin oylarıyla kabul edildi.

Cumartesi günü Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi beklenen genel başkan seçimi gerçekleştirilecek.

Asıl heyecanın yaşanacağı kurultayın son gününde 80 kişiye çıkartılan Parti Meclisi'yle 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için 1.300'ün üzerinde delege sandık başına gidecek.