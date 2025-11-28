Son Mühür- Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Belli önceki gece saat 01.00 sıralarında bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine el konuldu.



Bunun üzerine uygulama üzerinden taksi çağıran Belli, saat 03.00 civarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken taksi şoföründen durmasını ve fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddiaya göre, taksici bu talebi reddederek yoluna devam etti ancak Belli el frenini çekerek aracı durdurdu ve araçtan inip kendisini köprüden aşağı bıraktı.

Sektörde sevilen bir isimdi

Ömer Belli’nin son olarak Devin Özgür Çınar ve Binnur Kaya’nın rol aldığı “10 Bin Adım” projesinde stedicam operatörü olarak görev aldığı öğrenildi. Yakın çevresine, işinden ve set ortamından duyduğu memnuniyeti anlattığı belirtiliyor. Evli ve bir kız babası olan Belli’nin 30’lu yaşlarında olduğu ifade edildi.

“Ölümü doğrulanmadı, yanlış bilgi yaymayalım”

Olayın ardından sosyal medyada “başsağlığı” içerikli paylaşımlar yapılınca Stedicam Operatörleri Birliği yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Belli’nin ölümünün kesinleşmediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:



“Resmî olarak ölüm doğrulanmamıştır ve kendisine halen ulaşılamamıştır. Yanlış bilgi paylaşımı, ailesinin acısını derinleştirmektedir. Lütfen doğrulanmamış haberleri yaymayalım, başsağlığı mesajı paylaşmayalım. Dileğimiz, meslektaşımızın sağ salim bulunmasıdır.”

Yönetmen Nacim Güç’ten duygusal paylaşım

Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nacim Güç, yaşanan gelişmenin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Güç, üç sezon boyunca Kadın dizisindeki stedicam bölümlerinde birlikte çalıştıkları Belli için, “Hikaye anlatmanın heyecanını yaşayan nadir insanlardandı. Çok üzgünüm, geride kalanlara sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Denize atladıktan sonra kaybolan Ömer Belli için Sahil Güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıç timleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Boğaz hattında sabahın ilk ışıklarından itibaren tarama faaliyetleri yoğunlaştırılırken, Belli’nin yakınları da kıyıda bekleyişlerini sürdürüyor.