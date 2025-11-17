Son Mühür- CHP'nin önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında “FETÖ’ye, PKK’ya göz kırpıyor” dediği için 4 yıl önce partiden ihraç ettirdiği Mehmet Sevigen’in düğününe katıldı.



Deni Baykal yönetimindeki CHP'de en etkili isimler arasında yer alan Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen'le iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın Çırağan Sarayı'ndaki nikah töreni iş ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Nikaha kimler katıldı?

Nikaha Kılıçdaroğlu dışında, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Önder Aksakal, İlhan Kesici, Cavit Çağlar da nikah şahitliği yapan isimler arasında yer aldı.

İnce ve Soylu yan yana...

Muharrem İnce siyaseten sık sık tartıştığı Süleyman Soylu'yla yan yana fotoğraf verdi.

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken , Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl düğüne katılan sanatçılar arasındaydı.