Kemal Can, Can Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak Türkiye’de enerji, eğitim, sağlık, medya ve turizm dahil çok çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Ağrı Doğubayazıt doğumlu bir iş insanı. Kemal Can’ın bireysel servetinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmekte, fakat bu rakam resmi olarak açıklanmadı. Can Holding bünyesindeki şirketler arasında medya, eğitim, akaryakıt ve lojistik gibi birçok alanda markalar yer almakta.

Kemal Can Kimdir?

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenim geçmişiyle ilgili bilgiler sınırlı olsa da, Can Holding’in yönetim kurulu başkanlığını üstlenerek kariyerini Türkiye'nin farklı sektörlerdeki dev yatırımlarına yön verdi. Özellikle son yıllarda medya, enerji ve eğitim alanında yaptığı büyük satın almalar ile adından sıkça söz ettirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yaptı ve medya sektöründe Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi büyük yapıları bünyesine kattı.

Serveti ve Şirketleri

Kemal Can’ın serveti hakkında kamuoyunda resmi rakam yok. Ancak Can Holding’in sektörel çeşitliliği ve büyüklüğü, Can’ın servetinin milyar dolar seviyesinde olacağı tahminlerine yol açtı. Holdingin en büyük iştirakleri ve yatırımları ise şu şekilde öne çıkıyor:

Energy Petrol (500’den fazla bayisi bulunuyor)

Awox, Seikon, Telefox (Elektronik ve dayanıklı tüketim ürünleri)

İstanbul Bilgi Üniversitesi (2019’da satın alındı)

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji (Eğitim sektörü)

Mediza Hospital (Sağlık)

Golden Hill Hotel (Turizm)

VIP Transport (Lojistik)

Bloomberg HT, Show TV, HaberTürk (Medya)

Holding, Türkiye’nin en farklı portföye sahip şirket gruplarından biri olarak değerlendiriliyor. 121’den fazla şirketin TMSF yönetimine devredildiği yakın dönemde, holdingin finansal büyüklüğü ve şirket sayısı kamuoyunun ilgisini çekti.

Nereli ve Yaşı Kaç?

Kemal Can, aslen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindendir. 1973 doğumlu olan iş insanı, 2025 yılı itibariyle 52 yaşında. Uzun yıllar boyunca Can Holding’i sektörel büyümeyle yönetti ve Türk iş dünyasında önemli bir aktör haline geldi. Ticari tecrübesi ve satın almalarıyla hem ulusal hem uluslararası alanda tanınan bir isim olarak biliniyor.

Can Holding’in kurucusu Zamanhan Can’dan sonra holdingin yönetiminde görev alarak enerji, eğitim, turizm, lojistik ve medya sektörlerinde yatırım yaptı ve Türkiye’nin önemli şirket grupları arasında holdingi zirveye taşıdı.