Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Kefken açıklarında karaya oturan 'RAPID' isimli gemideki 35 metreküp yakıtın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Bakan, sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı yaşanmadığını belirtti.

Fırtına ve dalgalara karşı müdahale hızlı gerçekleşti

Bakan Uraloğlu, 18 Eylül’de Bartın’dan Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na 2 bin 135 ton alçı taşıyan 81,6 metre uzunluğundaki geminin fırtına ve 2,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle rotasından çıktığını kaydetti.

Uraloğlu, "Geminin karaya oturduğu ihbarını 18 Eylül günü sabah 05.34’te aldık. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz önderliğinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarını hızla bölgeye sevk ettik. Kefken Liman Başkanımız da olay yeri koordinatörü olarak görevlendirildi" dedi.

Mürettebat güvenle tahliye edildi

Gemideki mürettebatın güvenliği için hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "Sahil Güvenlik helikopteri saat 07.00’de bölgeye ulaştı. Saat 10.24’te, 6’sı Ukraynalı, 1’i İranlı olmak üzere toplam 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olası can kaybı yaşanmadan süreç başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Gemide ağır hasarlar tespit edildi

Yapılan su altı incelemeleri sonucunda geminin iskele tarafında baş kısmına yakın 4 metrelik yırtık, makine dairesinin alt bölümlerinde ezik ve göçükler ile dümen ve pervane aksamında ciddi hasarlar tespit edildi. Uraloğlu, geminin seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından risk taşıdığını vurguladı.

Önlemler alındı, operasyon başarıyla tamamlandı

Kefken Liman Başkanlığı koordinasyonunda geminin etrafı bariyerlerle çevrilerek olası riskler minimize edildi. Bakan Uraloğlu, "Geminin kaldırılması sorumluluğu gemi donatanı ve sigortacısına ait olup, deniz emniyeti en kısa sürede sağlanacaktır.

Operasyonun en kritik aşaması yakıt tahliyesiydi. 30 Eylül’de başlayan tahliye, 1 Ekim itibarıyla tamamlandı. Toplam 35 metreküp yakıt güvenli şekilde gemiden alınmıştır ve sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı yaşanmadı" dedi.