Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "kongre iptal" davası 21 Kasım'a ertelendi.

İstanbul il kongre delegelerinin imzasıyla olağanüstü toplanan CHP İstanbul kongresinde yeniden il başkanı seçilen ve mazbatasını alan Özgür Çelik'in durumuyla mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin'in durumu kafaları karıştırdı.

CHP İstanbul il Başkanlığı koltuğunda 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göre Gürsel Tekin, YSK'ya göre Özgür Çelik oturuyor.

Hukuken izahı yok...

Hukuki ve siyasi tartışmaların iç içe geçtiği süreci değerlendiren CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim Murat Aydın,

''Bu tablonun hukuken izahı yok. YSK'nın olağanüstü kongreye izin vermesinin ardından yapılan seçimde Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi ve mazbatasını da aldı. Ancak bir yargı mensubu, hukuku, yasayı, Anayasa'yı tanımayan bir karar imza atarak, YSK'yı takmadığını göstermiştir'' değerlendirmesinde bulundu.



HSK'nın devreye girmesi şart...



Hukuk dışı saiklerle alınan bu karar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun devreye girmesi gerektiğine işaret eden Murat Aydın,

''Bir tweet yüzünden hakimleri, savcıları görevden uzaklaştırabilen HSK'nın İstanbul'da yaşanan bu hukuk dışı tavırla ilgili devreye girmesi gerekir. Herhangi bir şikayete gerek bile yok. Anayasa'nın bu kadar açık ihlal edildiği noktada HSK'nın acil harekete geçmesi ve söz konusu yargı kararına imza atanlar hakkında gerekli adımları atması şart'' mesajı verdi.