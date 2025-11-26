Son Mühür- Ünlü oyuncu Kubilay Aka, oturduğu sitenin yönetiminin sokak kedilerine yönelik aldığı kararları sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Aka, paylaştığı videoda hem kediler için yaptığı kulübelerin reddedildiğini hem de site içine kapanlar yerleştirildiğini söyledi.

“Kedileri kapanla alıyorlar, ne yaptıklarını bilmiyoruz”

Aka, videoda sitenin hayvanlara karşı olumsuz bir tutum sergilediğini öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oyuncu, ilk etapta kulübeleri yerleştirmelerine izin verilmediğini, daha sonra yalnızca çöp alanının yakınına izin çıktığını söyledi.

Paylaşımında kapanları gösteren Aka, şu sözleri dile getirdi: "Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Kış için kulübeler hazırlamıştık. Kent Optimum Sitesi'nde oturuyoruz. Burada kedileri galiba pek sevmiyorlar ve bazı kapanlar koymuşlar.

Zaten kulübeleri koymak için anca buraya izin verdiler, çöplerin yanına. İlk başta sitenin yanına koymuştuk, izin vermediler.

Burada bir hayvan sevmezlik söz konusu. Alıyorlarmış kedileri kapanla, güya kısırlaştırıyorlarmış. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyoruz.

Site yöneticisi ve galiba bu işlerin başı bu Murat Bey denilen insan... insanımsı. Şurada kapanları var. Bütün hayvanseverlerin haberi olsun."

“Bu durum duyulsun”

Kubilay Aka, videonun sonunda tüm hayvanseverlere seslenerek durumun duyurulması gerektiğini belirtti. Site yönetiminden net bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada birçok kullanıcı Aka’ya destek mesajı gönderdi.