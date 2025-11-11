Son Mühür/ Merve Turan - Arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla kültürel mirası korumaya uzun yıllardır katkı sağlayan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Manisa’daki Aigai Antik Kenti’nin geçmişine ışık tutan önemli bir panel gerçekleştirdi.

Alışılmış Hellen yerleşimlerinden farklı olarak Ege Denizi’nden uzak, dağlık bir alanda kurulan antik kentin tarihi, ekonomik yapısı ve toplumsal hayatı panelde kapsamlı biçimde ele alındı. Etkinlik, Yaşar Müzesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Akademisyenlerden Aigai üzerine kapsamlı sunumlar

Oturum başkanlığını Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin’in yaptığı panele, Ege Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Nezih Aytaçlar, Uzman Arkeolog Burkay Kızılbuğa ve Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Çelebi katıldı.

Prof. Dr. Yusuf Sezgin, “Keçilerin Hükmünde Bir Kent Devleti: Aigai” başlıklı sunumunda kentin tarihsel süreçteki önemini aktardı. Yunt Dağı üzerinde konumlanan kentin stratejik özelliklerine değinen Sezgin, Aigai’nin Antik Çağ’dan Bizans dönemine uzanan gelişim çizgisini anlattı. Aigai adının Yunanca “Keçiler” anlamına geldiğini belirten Sezgin, kentin sikkelerinde keçi figürlerinin yer almasının bu sembolizmi doğruladığını ifade etti. Ayrıca Aigai’deki keçi derilerinin Bergama parşömenlerinin yapımında değerlendirildiğine dair güçlü bulgular bulunduğunu söyledi.

Seramik, şehircilik ve heykelcilik detaylandırıldı

Doç. Dr. Nezih Aytaçlar, “Aigai ve Aiolois Erken Demir Çağı ve Arkaik Seramiği” sunumunda Aiol şehirlerinin tarihine ilişkin arkeolojik bulguları paylaştı. Kyme başta olmak üzere bölgedeki antik şehirlerin kuruluş ve gelişim sürecini değerlendirdi.

Uzman Arkeolog Burkay Kızılbuğa, “Aigai’daki Hellenistik Dönem Yapıları” başlıklı sunumunda kent merkezi, meclis binası, agora, Athena kutsal alanı, tiyatro, Demeter tapınağı ve gymnasion gibi yapılar üzerinden kentin şehir planlamasını anlattı.

Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Çelebi ise “Aigai’nın Hellenistik Dönem Heykelleri” sunumunda Antiphanes ailesine ait heykel grubuna odaklandı. Meclis ve halk tarafından adanan onurlandırma heykelleri ve üzerlerindeki yazıtların verdiği bilgileri paylaştı.

Panel sertifika takdimiyle sona erdi

Program, oturum başkanı ve konuşmacılara teşekkür sertifikalarının sunulmasıyla tamamlandı.