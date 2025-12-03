Son Mühür - Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy’de düzenlediği dev koreografinin maliyetinin 3 milyon TL olduğunu açıkladı. Organizasyonun büyük kısmı taraftarlar ve iletişim ekibi tarafından gönüllü şekilde hazırlandı.

Fenerbahçe Kulübü ve sarı-lacivertli taraftarların ortak çalışmasıyla hazırlanan dev koreografinin detayları netlik kazandı. Hürriyet’in haberine göre süreci başlatan isim Başkan Sadettin Saran oldu. Saran’ın, “Fenerbahçe ruhunu yansıtan özel bir koreografi istiyorum” talimatı sonrası kulüp iletişim ekibi ve tribün grupları kapsamlı bir planlama sürecine başladı.

Derbi gecesinde büyük ilgi gören koreografinin, ışık gösterileri dahil toplam maliyeti 3 milyon TL olarak açıklandı. Ancak dikkat çeken nokta, hem ışık ekibi hem de pankartları hazırlayıp boyayan taraftar gruplarının Fenerbahçe’den herhangi bir ücret talep etmemesi oldu. Organizasyonun büyük kısmı gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirildi.

Temalar ile gerçekleştirildi

Koreografi için yapılan ilk hazırlık, Kuzey Tribünü’ndeki “Karanlık çöktüğünde bir fener aydınlatır geceyi” sözlerinin özel bir şarkıya dönüştürülmesiyle başladı. Derbi gecesi statta çalınan bu müzik, tamamen Fenerbahçeli iletişimciler ve taraftarlar tarafından bestelendi. Karşılaşma öncesinde üç ana tribünde farklı temalar işlendi.

Kuzey Tribünü

"Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe"

Maraton Tribünü

"Dök bizi sokaklara"

Spor Toto Tribünü

"Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara"

Bu tribünde ayrıca Lefter, Tedesco ve mevcut futbolcuların yer aldığı dev görseller açıldı. Hazırlanan dev görseller, pankartlar ve eş zamanlı olarak çalınan özel beste, sarı-lacivertli taraftarların yoğun çalışmasıyla hayata geçirildi. Koreografi, derbi gecesinde büyük ilgi görürken tribünlerde ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.