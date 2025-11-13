Son Mühür- Ünlü oyuncu Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile Beykoz Poyrazköy yolunda geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez konuştu.

Kazayı hafif yaralarla atlatan Namal, yaşadığı korku dolu anları katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla paylaştı.

Kazadan sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı

Dün sabah Beykoz Poyrazköy yolunda trafik kazası geçiren Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Namal’ın hafif yaralandığı belirlenirken, çocukları Su ve Nefes kazayı yara almadan atlattı. Aynı gün taburcu edilen oyuncu, bugün katıldığı etkinlikte ilk kez görüntülendi.

“Virajda kör noktadaydı… Çok büyük kırmızı bir araba”

Kaza anını anlatırken hala tedirgin olduğu gözlenen Namal, yaşadıklarını şöyle aktardı: “Gerçekten korktum. Ve ucuz atlattık. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabaydı.

İtfaiye arabasıymış sonradan algıladım. Araç hani böyle virajda, kör nokta dediğimiz noktada. Bizim tek şansımız, kemerlerimizin bağlı olması ve yavaş gitmemiz. Yani biz gerçekten viraja yavaş girdik. Fakat arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar.”

“10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı”

Kaza sonrası nefes almakta zorlandığını anlatan Namal, yaşadığı paniği şu sözlerle aktardı: “Su, gerçekten çok korktu. Onun birazcık dudağı patladı.

Nefes de yeni uykudan uyanmıştı, o da böyle öne doğru çarptı. Ama Allah korudu. İtfaiye hemen ambulans çağırdı ve zaten set çok yakındı. Setin ambulansı ilk geldi.

Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım.”

“Kemerimiz takılı olmasaydı çok daha kötü olurdu”

Namal, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık, bugün muhtemelen yani çok daha büyük bir kaza olur, ön tarafta oturan iki kişi için çok tehlikeli bir hale gelirdi.”