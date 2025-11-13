Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda baygınlık geçirdikten sonra yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, uzun bir tedavi sürecinin ardından ilk kez bir organizasyonda kameralar karşısına çıktı.

Yağtu, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrollerinde yer aldığı “Yan Yana” filminin gala gecesine katılarak sevenlerine sağlığına kavuştuğunu gösterdi.

“Vertigo hala devam ediyor”

Galada basın mensuplarıyla sohbet eden Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim fakat vertigodan kurtulamadım.

Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafıza kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.”

Anevrizma teşhisinden sonra düzenli kontrol ve tedavi programına devam ettiğini belirten Yağtu’nun sağlığının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Yeni projeler için ‘doğru hikaye’ şart

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz'un aktardığına göre Ahu Yağtu, yeni sezon için senaryolar okuduğunu ancak henüz karar vermediğini söyledi.

Oyuncu, projelere dair beklentisini şu sözlerle ifade etti: “Benim için en önemlisi hikaye, kendimi o hikayede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim.”