Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetimindeki Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde düzenlenecek ve muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

Maydonoz Döner Satışı ve İhale Detayları

TMSF’nin satışa çıkardığı Maydonoz Döner Grubu, 5 ülke ve 390 şubesiyle faaliyet gösteriyor. Muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin 280 milyon 100 bin TL teminat sunması gerekiyor. Teminat olarak nakit, teminat mektubu veya T.C. Devlet Tahvilleri gibi belgeler kabul edilecek.

Başvuru Süreci ve Şartlar

İhaleye katılacak adaylar, şartnamede belirtilen belgeleri idari ve mali zarflar halinde en geç 14 Ekim 2025 saat 16:00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na elden teslim edecek. Belgelerin tesliminden sonra sıra numaralı alındı belgesi verilecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacak.

İhalenin Gerçekleşeceği Tarih ve Süreç

Maydonoz Döner ihalesi, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’de İstanbul Esentepe’deki TMSF Konferans Salonu’nda yapılacak. İhale, kapalı zarfla sunulan mali teklifler açıldıktan sonra, kısa liste oluşturularak açık artırma ile devam edecek.

Satışla İlgili Ek Bilgiler

İhale ve satışla ilgili detaylı bilgiler TMSF’nin resmi Satış İlanları bölümünde yer alıyor. TMSF, ihaleye katılacak firmalara satış süreci hakkında gerekli tüm bilgilendirmeyi sağlayacak.