Son Mühür- Türkiye’de bazı sosyal medya platformları, son dönemde suç örgütlerinin faaliyet alanına dönüştü. NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre, bu uygulamalar üzerinden “tetikçilik” hizmetleri için pazarlık yapılabiliyor. Fiyatlar ise işlenecek suçun niteliğine göre değişiyor. Özel mesajlaşma gruplarında “10 bin liraya iş yeri kundaklama”, “40 bin liraya mekan kurşunlama” veya “200-300 bin liraya adam öldürme” gibi teklifler gündeme geliyor.

Suç örgütlerinin faaliyet alanı genişliyor

Hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi farklı suç türleri artık sosyal medya üzerinden organize ediliyor. Uzmanlar, suç örgütlerinin dijital ortamı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtiyor.

Çocuklar hedef alınıyor

Analizlere göre, çeteler çoğunlukla çocukları eylemlerinde tercih ediyor. Özellikle motosikletle gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan gençlerin büyük kısmı çetenin resmi bir üyesi değil.

Sosyal medya yoluyla çocuklara suç işletiliyor

Suç analisti Gökhan Turan, durumu şöyle özetliyor: “Sosyal medya üzerinden devşirilen çocuklara suç işlettiriliyor. Onlara sahte bir yaşam vaadiyle, yüksek para, lüks ev ve arabalar gösteriliyor.”

Yasal boşluk çeteleri cesaretlendiriyor

Çetelerin çocukları tercih etmesinin temel nedeni ise yasal boşluklar. Türk Ceza Kanunu’na göre çocuk failler, yetişkinlere kıyasla çok daha hafif cezalar alıyor. Turan, “Normalde 4 yıl hapis gerektiren bir suç, çocuk failler için 1 yıla düşüyor ve infaz kanunu gereği bu sürenin büyük bölümü yatılmıyor” ifadelerini kullanıyor.