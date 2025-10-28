Son Mühür- İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmıştı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Merdan Yanardağ'ın yaptığı ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'nin sahibi olduğu TELE1'e kayyum atandı.

Bir dönem Yeni Şafak gazetesinde de görev alan İbrahim Paşalı'nın kanala kayyum olarak atanmasının ardından kanalın dijital materyallerine el konulduğu ırtaya çıkmıştı.

Yayın politikalarında değişiklik gözlenen TELE1'in Youtube hesabının kapatıldığı görüldü.

Bu hukuksuz eylem...



Emekli hakim ve savcı Salim Şen, TELE1 televizyonu yönetimine kayyum olarak atananların ilk icraatının kanalın Youtube üzerindeki tüm kayıtlarının silinmesi olduğunu açıklayarak tepkisini, ''Bu hukuksuz eylem, kayyım görevinin kötüye kullanılmasının en açık kanıtıdır.'' sözleriyle gösterdi.

Hesap yeniden açıldı...



1 milyon 360 bin abonesi olan TELE1 Youtube hesabının kapatılmasıyla ilgili kurumdan bir açıklama yapılmazken hesabın yeniden aktif hale getirildiği ve hesapta, Merdan Yanardağ dönemindeki yayınların durduğu görüldü.