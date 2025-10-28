Son Mühür - Apple, ABD pasaportlarını iPhone’a dijital olarak eklemeye olanak tanıyacak yeni özelliğini yakında kullanıma sunacak. Şirket, dijital kimlik özelliğinin güvenli, kullanıcı verilerini koruyan ve REAL ID standartlarına uygun şekilde tasarlandığını vurguluyor. Bu özellik, kullanıcıların havalimanlarında, uygulamalarda, internet sitelerinde ve mağazalarda yaş veya kimlik doğrulama amacıyla da kullanılabilecek.

Apple’ın verdiği bilgilere göre, dijital pasaport özelliği ilk etapta yalnızca ABD pasaportlarıyla uyumlu olacak. Şirket, diğer ülkelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı; ancak ilerleyen dönemlerde özelliğin farklı ülkelere de genişletilmesi öngörülüyor. Özellik, iOS 26 ile çalışacak ve bu sürüm iPhone 11 ve daha yeni modellerle uyumlu. Apple, böylece kimlik doğrulama süreçlerini dijital ortama taşıyarak kullanıcıların resmi belgelerini iPhone’daki dijital cüzdan üzerinden yönetmelerine olanak tanıyacak. Bu yenilik, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Money20/20 USA konferansında duyuruldu. ABD bu konuda öncü olurken, Apple’ın yaklaşımı iPhone ile pasaport kullanımının gelecekte diğer ülkeler için de uygulanabileceğini gösteriyor. Şu anda Apple Wallet’ta resmi kimlik desteği 12 eyalette ve Porto Riko’da sunuluyor; yani ABD ehliyet sahiplerinin yaklaşık üçte biri bu hizmetten faydalanabiliyor.