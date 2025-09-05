CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme kararıyla atanan kayyım heyetinde istifalar yaşandı. Heyette yer alan Hasan Babacan görevinden ayrılırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Müjdat Gürbüz’ün de heyetten çekildiğini açıkladı.

Mahkeme kararıyla geçici yönetim

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme, geçici yönetim için Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik bir heyet atamıştı.

Babacan'dan Özgür Çelik’e ziyaret!

Kayyım heyetinde yer alan Hasan Babacan, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i il binasında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Çelik, “Sayın Hasan Babacan, il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclisi Üyemiz Bedirhan Berkdoğru ile birlikte partimizin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Kendisi kamuoyuna kendi değerlendirmelerini yapacaktır” dedi.

İhraç talebi geri çekildi

Babacan’ın, Çelik ile görüşmesinin ardından kayyım heyetinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından CHP yönetiminin, Babacan hakkındaki partiden ihraç talebini geri çektiği öğrenildi.

Başarır: Gürbüz de ayrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada, kayyım heyetinde yer alan Müjdat Gürbüz’ün de görevden ayrıldığını duyurdu. Böylece heyette kısa süre içinde iki isim istifa etmiş oldu.

CHP’de gözler yeni süreçte

Kayyım heyetinde yaşanan istifaların ardından gözler, İstanbul İl Başkanlığı sürecinde nasıl bir yol haritası izleneceğine çevrildi. Parti yönetiminin ve mahkemenin alacağı yeni kararların, İstanbul’daki örgüt yapısı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.