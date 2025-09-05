Beykoz Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, dün verilen tahliye kararının ardından bugün serbest bırakıldı. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden çıkan Köseler, 187 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

Cezaevi önünde duygusal anlar

Köseler’in cezaevinden çıkışında ailesi ve yakınları tarafından karşılandığı anlar kameralara yansıdı. Sevinç gözyaşlarının yaşandığı dakikalarda Köseler, ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Beykozlulara davet: “Bu akşam Paşabahçe’de buluşuyoruz”

Tahliyesinin ardından ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Köseler, Beykozluları bu akşam saat 20.00’de Paşabahçe’de düzenlenecek buluşmaya davet etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“187 günün ardından ilk kez buluşuyoruz. Bu akşam saat 20.00’de Paşabahçe’de bir araya geliyoruz. Sizlerle kucaklaşmayı özledim… Tüm Beykozlu komşularımı bekliyorum.”

Sosyal medyada büyük ilgi

Köseler’in tahliye haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların yoğun destek mesajları paylaşılırken, buluşmaya katılımın yüksek olması bekleniyor.