Son Mühür- Gazeteci ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla tutuklanması sonrası TELE 1’in yönetimine kayyum atanmıştı.

Yanardağ’ın gözaltına alındığı 24 Ekim günü, henüz ifadesine bile başvurulmamışken televizyonun sahibi görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden şirkete kayyum gönderilmişti. Bu süreçten kısa süre sonra, kanalda çalışan maaşlarının ödenmediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

“Her ayın ilk beş günü yatardı”

TELE 1 çalışanlarından Ömer Ödemiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşların gecikmesine tepki gösterdi.

Ödemiş, normal şartlarda maaşların her ayın ilk beş günü içerisinde yatırıldığını hatırlatarak gecikmenin çalışanları zor durumda bıraktığını söyledi.

"Çalışanları mağdur ettiniz"

Ödemiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Tele 1’de kayyum önce maaşlar en geç o ayın ilk 5 günü yatardı. Bugün ayın 7’si, maaşlardan haber bile yok. Çalışanları mağdur ettiniz… Herkesin planlı ödemesi var. Hani yönetecektiniz ya siz… Bekliyoruz…”