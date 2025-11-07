Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve “pos tefeciliği” iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada kapsam genişletildi.

Daha önce kayyum atanan Ozan Elektronik Para AŞ’de yalnızca üst yönetimin değil, farklı departmanlardan çok sayıda çalışanın da suçlamalara dahil olduğuna ilişkin bulgular güçlendi.

Şirket içindeki farklı birimlerde yeni şüpheler

Savcılık, “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine şirketin bilgi teknolojileri birimi, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme bölümü ile finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan çalışanların da iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiğini açıkladı. Bu kapsamda toplam 16 şüpheliden 11’i hakkında yeni gözaltı kararları çıkarıldı.

72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araçtan oluşan toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis kaynaklı gelirlerin sisteme aktarılmasında aktif rol aldığı değerlendiriliyor.

Savcılıktan kararlılık mesajı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü vurgulandı: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

Soruşturmanın ilk aşamasındaki işlemler

Daha önceki aşamada Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; bunlardan 8’i yakalanmıştı.

Gözaltına alınanların 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Haklarında işlem yapılan 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarılmıştı.