Son Mühür - Türkiye’nin önde gelen online yemek ve market sipariş platformlarından Trendyol GO’nun yüzde 85 hissesini satın alan Uber, şimdi de sektörün bir diğer büyük oyuncusu Getir ile masaya oturdu. Bloomberg’in haberine göre, taraflar Getir’in teslimat kolu olan Getir Perakende’nin satışı konusunda ön görüşmelere başladı.

1 Milyar doları aşabilir

Trendyol GO’nun satış sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’deki faaliyetlerini 42 Maslak’taki yeni ofisinden yürüten Uber, Getir’in ana hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Mubadala ile görüşmelerine devam ediyor. Mubadala’nın Getir’in finans birimini ayrı olarak değerlendirdiği, ancak teslimat operasyonlarının satışına olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, taraflar arasında gerçekleşebilecek olası bir devir anlaşmasının tutarı, kapsamına dahil edilecek varlıklara bağlı olarak 1 milyar doları aşabilir.

Değeri ne kadar?

2015 yılında İstanbul’da kurulan Getir, kısa sürede dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Özellikle pandemi döneminde rekor seviyelere ulaşan büyümesiyle birlikte birçok ülkeye açılan şirket, uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekti ve bir dönem değerlemesi 11,8 milyar dolara kadar çıktı. Getir’in kurucusu Nazım Salur ise geçtiğimiz aylarda, BAE merkezli yatırım fonu Mubadala’nın şirketteki hisselere el koymaya çalıştığını iddia etmiş ve konuyu yargıya taşımıştı.