Kayserispor'da teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda German Onugkha, yetersiz performans sergilediği gerekçesiyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Kadro dışı bırakılma haberinin ardından deneyimli forvetin kulübe yönelik gösterdiği tepki, sarı-kırmızılı camiada tansiyonu yükseltti. Onugkha, kadroya alınmama kararının hemen ardından Kayserispor'un resmi sosyal medya hesaplarını takipten çıkararak tepkisini dijital platforma taşıdı.

TARAFTARLARDAN ONUGKHA'YA TEPKİ

Rus futbolcunun kulüp hesaplarını takipten çıkması, Kayserispor taraftarları arasında büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medya üzerinden organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Kimse Kayserispor'dan büyük değildir' mesajlarıyla oyuncuya olan tepkilerini dile getirdi. Taraftar cephesinde oluşan bu sert hava, Onugkha'nın takımdaki geleceğinin ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.

ONUGKHA AYRILIYOR MU?

German Onugkha, bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 16 karşılaşmada 6 gol kaydederek takımın skor yüküne katkıda bulunmuştu. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, yaşanan bu kriz sonrası takımdan gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Henüz resmi bir ayrılık açıklaması gelmese de oyuncu ile yönetim arasındaki iplerin gerilmesi, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. Kayserispor yönetiminin disiplin ve performans konusundaki tavizsiz tutumu, Onugkha'nın kariyerindeki Kayseri sayfasının kapanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.