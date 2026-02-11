Son Mühür - Al Ittihad, Asya AFC Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Al Gharrafa’yı 7-0’lık farklı skorla geçerken, Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibine transfer olan Youssef En-Nesyri performansıyla mücadeleye damga vuran isim oldu.

Gol attı, asist yaptı

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan karşılaşmada Al Ittihad’ın perdeyi açan golü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri’den geldi. Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’den ayrılan Faslı golcü, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçta ilk gol sevincini yaşarken bir de asist yaparak öne çıktı. Houssem Aouar’ın ikinci, takımının ise beşinci golünde asist yapan En-Nesyri mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 20, 58 ve 79. dakikalarda Aouar, 49 ve 62’de Roger Fernandes, 51. dakikada ise Danilo Pereira kaydetti. Bu galibiyetle Al Ittihad puanını 12’ye yükseltirken, Al Gharrafa 6 puanda kaldı.