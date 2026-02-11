Son Mühür - Karim Benzema’nın ara transfer döneminin son gününde Al Ittihad’dan Al Hilal’e transferinin ardından, Cristiano Ronaldo ile arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşma sosyal medyada gündem oldu.

Ronaldo iddiası gündem olmuştu

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Al Hilal’e Al Nassr’dan daha fazla destek verildiğini öne sürerek Karim Benzema’nın transferine karşı çıktı ve bu hamlenin iptal edilmesini istedi. Ancak Fransız yıldızın, Portekizli futbolcunun itirazına rağmen Al Hilal ile sözleşme imzaladığı ileri sürüldü.

Mesaj atmış...

The Daily Telegraph’ta yer alan habere göre Karim Benzema, Real Madrid’den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya “Daha yüksek bir maaş kazandım ve yeni bir şampiyonluğa gidiyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajın Ronaldo’yu kızdırdığı öne sürüldü. Benzema, Al Hilal formasıyla çıktığı ilk maçta Al Akhdoud karşısında hat-trick yaparak 6-0’lık galibiyette başrol oynadı. Bu sonucun ardından Al Hilal 50 puanla liderliğini sürdürürken, Al Nassr 49 puanla ikinci sırada yer aldı.