Son Mühür- Kevin Durant'ın ardından Alperen Şengün'ü de All Star kadrosuna gönderen Houston Rockets üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı.

Houstun evinde ağırladığı Los Angeles Clippers karşısında 102-95'lik skorla eli boş gönderdi.

Hafta başında, sakatlanan Oklahoma'nın geçtiğimiz yılki MVP'si Shai Gilgeous Alexander'ın yerine All Star kadrosuna davet edilen Alperen Şengün'ün formunu etkileyen sağ ayak bileğindeki sakatlıktan tamamen kurtulduğu gözlendi.



Alperen ve Durant ağırlığını koydu...



35 dakika sahne alan Alperen Şengün, 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi.

NBA'in yaşayan efsaneleri arasında yer alan Kevin Durant, 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, Amen Thompson 16 sayı, 6 ribaund, Reed Sheppard 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynayarak gelibiyette öne çıkan isimler oldu.



Clippers'da bu sezon formunu yeniden yakaladığı gözlenen Kawhi Leonard 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Houston Batı'da bir basamak yükseldi...



Bu sezonki 33'üncü galibiyetine uzanan Houston Batı Konferansı'nda bir basamak yükselerek Oklahoma ve San Antonio'nun ardından üçüncü sırada yer almayı başardı.