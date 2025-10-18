Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray’a İstanbul’da 1-0 yenilen Liverpool, Premier Lig’de de kötü gidişini durduramadı. Crystal Palace mağlubiyetinin ardından Galatasaray karşısında da sahadan puansız ayrılan kırmızı-beyazlılar, son olarak Chelsea’ye karşı da kaybetti.

Bu sonuçlarla üç maçlık mağlubiyet serisi yaşayan Liverpool, yarın Anfield Road’da Manchester United’ı ağırlayacak.

Arne Slot’tan dikkat çeken açıklamalar

Derbi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımının son haftalardaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı teknik adam, özellikle Galatasaray maçındaki hakem kararlarına dikkat çekti.

“Üç maçı da küçük farklarla kaybettik”

47 yaşındaki Slot, son haftalarda şanssız sonuçlar aldıklarını belirterek, “Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde ise penaltı kararı belirleyici oldu.” ifadelerini kullandı.

“VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizimkini iptal etti”

Slot, Galatasaray maçına atıfta bulunarak hakem kararlarını eleştirdi:

“Galatasaray karşısında verilen penaltı tartışmalıydı. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Küçük detaylar bazen büyük fark yaratıyor. Takım olarak bu şanssızlıkları tersine çevireceğiz.”