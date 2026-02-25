Milyarderlerin mutfak alışkanlıkları üzerine yapılan gözlemler dikkat çekici bir ayrıntıyı ortaya koydu. Alman mutfağının sevilen yemeklerinden Käsespätzle, milyarderlerin sofralarında görmek istemediği lezzetlerin başında geliyor. Sebep ise oldukça net: yüksek karbonhidrat ve yağ oranı.

Ev yapımı yumurtalı erişteyle hazırlanan, bol gravyer ve emmental peyniri kullanılan bu yemek, karamelize soğanla servis ediliyor. Tabağa geldiğinde iştah kabartıyor, buna şüphe yok. Ancak içerdiği yoğun bileşenler nedeniyle enerji vermek yerine tam tersine bir etki yaratıyor.

Uyuşukluk etkisi tartışma konusu oldu

Uzmanlar, bu ağır kombinasyonun kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor. Ardından gelen tablo ise tanıdık: yoğun bir uyuşukluk hali ve bitmek bilmeyen bir uyku isteği. Bazıları bunu “karbonhidrat ve yağ koması” olarak tanımlıyor. Yemeğin ardından gelen mayışma hali, özellikle tempolu iş hayatında ciddi bir risk olarak görülüyor.

Finans dünyasında kararlar saniyeler içinde alınıyor. Küresel piyasalarda bir anlık dalgınlık bile büyük kayıplara neden olabiliyor. Bu yüzden üst düzey yöneticiler ve servetine yön veren aileler, sofralarını seçerken sadece lezzete bakmıyor.

Stratejik bir tercih yapılıyor

Zirvedeki isimler için mesele damak tadı değil, zihinsel berraklık. Ağır yemeklerin bilişsel performans üzerindeki etkisi dikkate alınıyor. Käsespätzle gibi yoğun ve uyku getirici etkisiyle bilinen tabaklar bu nedenle stratejik olarak tercih edilmiyor.

Kimi kaynaklara göre bu yemek adeta bir enerji düşmanı. Özellikle yoğun iş temposu olan kişiler için riskli görülüyor. Bu yüzden finans elitleri, kararların havada uçuştuğu masalarda böyle bir yemeğe yer vermiyor. Lezzetli olabilir, hatta geleneksel bir klasik sayılır. Ama söz konusu küresel piyasalar olunca, iştah ikinci planda kalıyor.