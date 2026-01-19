Artvin’den Ödemiş’e orman kesim çalışmaları için gelen Burak Odabaş, 16 Ocak sabahı saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Kendisine ulaşılamaması üzerine yakınlarının ihbarı ile jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ertesi gün Üzümlü Mahallesi’ndeki orman kesim sahasında Odabaş’a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış halde olduğu ve Odabaş’ın araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aile: “Bu bir kaza ya da intihar değil”

Olayın ardından Bursa ve Artvin’den Ödemiş’e gelen aile üyeleri, ölümün şüpheli olduğunu dile getirdi. Baba Sefer Odabaş, oğlunun yaşam tarzı ve olay yerindeki bulguların kaza ya da intiharla bağdaşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerindeki detaylar bunun bir kaza ya da intihar olmadığını gösteriyor.

Aracın tutuştuğu yerle bulunduğu nokta farklı. O sabah hak edişini almıştı fakat bu paranın nereye gittiği bilinmiyor.

Ayrıca o bölgede cuma günleri çalışma yapılmazken oraya çıkması ve aracın düz bir alan varken rampaya bırakılması hayatın olağan akışına aykırı.”

Tehdit iddiaları gündemde

Amca Zakir Odabaş ise yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu konumun da şüpheleri artırdığını söyledi. Odabaş, “Yeğenimin bedeni ön koltukta değil, aracın arka kısmındaydı.

Orada yatak ya da dinlenmeye uygun bir alan yok. Ayrıca daha önce ‘Burada niye çalışıyorsun?’ gibi sözlerle tehdit edildiğine dair duyumlar aldık.

İşçilerle ödemeler konusunda da sorunlar yaşandığı söyleniyordu. Bu olayın cinayet olup kaza süsü verilmiş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Cenaze adli tıpta, soruşturma sürüyor

Olay yerindeki incelemelerin ardından Burak Odabaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA eşleşmesinin tamamlanmasının ardından Odabaş’ın memleketi Artvin’de toprağa verilmesi bekleniyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.