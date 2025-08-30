Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, aynı iş yerinde çalışan üç genç kız arkadaşın evde geçirdikleri eğlence anı faciaya dönüştü. Dekoratif gaz lambasını yakmak isterken yakıt bidonunun alev alması sonucu çıkan yangında üç genç de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Alevler Eğlenceyi Kabusa Çevirdi

Olay, 21 Ağustos Perşembe gecesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı kuaförde çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) arkadaş ortamında evde buluştu. Eğlence sırasında dekoratif bir gaz lambasını yakmaya çalışan gençler, yakıt bidonunun aniden alev almasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Alevlerin sıçramasıyla üç genç de yanarak yaralandı.

Biri Yoğun Bakımda, İkisi Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücutlarında ciddi yanıklar bulunan Rabia Nur T. ve B.E., durumlarının daha ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi nedeniyle İstanbul’daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. 17 yaşındaki Ş.N.S.’nin ise Sakarya’da tedavisi sürerken, Rabia Nur T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.