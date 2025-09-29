Bursa Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza detayları

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi. 06 CUT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yol ortasına devrildi.

Sürücü olay yerinden ayrıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücünün olay yerine gelen babası, telefonla oğlunu kazanın ardından geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Polis ekipleri kaçanı arıyor

Sürücünün ehliyetine el konulabileceği endişesiyle kaçtığı öğrenilirken, hasar gören araç çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazaya karışan sürücüyü yakalamak amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.